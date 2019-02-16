Все рубрики раздела
- Стало известно, какой продукт защитит от рака19:41
- От успеха до отчаяния: Что ожидает все знаки Зодиака сегодня, 16 февраля10:42
- От везучих к невезучим: составлен рейтинг знаков Зодиака09:18
- 15 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать11:40
- Соцсети рушат отношения07:40
- Врачи назвали овощ, защищающий от рака простаты07:00
- Вызывает зависимость моментально: этот алкоголь – самый опасный22:16
- Нашли ключ, кольцо, перчатку? Что сулят эти приметы21:28
- Толкование примет: защищаем себя от дурного глаза20:00
- Названа неизвестная ранее причина выпадения волос у мужчин17:45
Стало известно, какой продукт защитит от рака
Зеленое яблоко стало символом нации, которая занимается своим здоровьем, разделяет общие ценности и не боится их отстаивать.
Об этом написала в своем посте на Facebook и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает Хроника.инфо.
"Прошедшая неделя стала для нас хорошей тренировкой в борьбе за положительные изменения, мощным выбросом окситоцина и подарила нам новые символы здоровья. Зеленое яблоко стало символом нации, которое занимается своим здоровьем, разделяет общие ценности и не боится их отстаивать (...) Напоследок яблоки - полезная и удобная пища, когда следует ожидать решения суда", - пошутила Супрун, добавив слова благодарности всем, кто "были с нами в эти дни и ели зеленые яблоки".
По ее словам, яблоки (и не только зеленые) очень полезны, их надо есть каждый день:
- Яблоки содержат пектин - растворимую клетчатку. В одном яблоке среднего размера содержится пятая часть дневной нормы клетчатки. Бактерии, живущие в нашем кишечнике, образуют из клетчатки жирные кислоты с короткой цепью и незаменимые аминокислоты, которые нам необходимы.
- Что касается витамина C, то их в одном яблоке не так много - десятая часть дневной нормы. Но кто ж останавливается и съедает только одно яблоко.
- Яблочная яркая кожура - это источник флавоноидов, соединений, обладающих антиоксидантным действием. Исследования показали, что потребление яблок и других ярких продуктов на четверть снижает риск рака поджелудочной железы.
- Кроме этого метаанализ о потреблении яблок и риска различных видов рака показал, что яблоки помогают снизить риски рака легких, а также колоректального рака, молочной железы и желудочно-кишечного тракта.
- Полифенолы яблок также уменьшают проявления астмы, болезни Альцгеймера, а клетчатка препятствует атеросклерозу и предупреждает колебания уровня сахара.
- Яблоки в рационе ежедневно уменьшают риски появления диабета II типа. В одном 9-летнем исследовании было обнаружено, что потребление одного или нескольких яблок в день уменьшало эти риски на 28%, по сравнению с людьми, которые не употребляли яблок вообще.
- Яблоки помогают беречь здоровье сердца и сосудов. К примеру, регулярное потребление свежих яблок способствует снижению уровня триглицеридов и липопротеинов низкой плотности ( «плохого» холестерина), но не яблочного сока. В частности потребление яблок снижает риск инсульта.
- Яблоки предупреждают переедание и помогают держать в норме вес. Клетчатка в них сохраняет длительный эффект насыщения. В то же время исследователи обнаружили, что регулярное потребление богатых клетчаткой и с низким гликемическим индексом фруктов, особенно яблок, связано с меньшей долей увеличения веса с течением времени.
Чтобы яблоки были максимально полезными, пишет Ульяна Супрун, их надо есть в свежем виде, тщательно мыть, но лучше не чистить. Именно в кожуре много клетчатки и полифенолов. Вместе с тем не стоит бояться пестицидов - на яблоках уже не сами пестициды, а их остатки, потому что пестициды быстро разрушаются на солнце. Этого достаточно, чтобы уменьшить их количество.
Теги: Донбасс, рак, яблоки, защита
- Лекарство от 15 видов рака привело к исчезновению опухолей и разрешено к применению
- Медики разработали вакцину для уничтожения рака за 10 дней
- Донбасский референдум поставил мир на уши
- Дипломатические реверансы: визит Обамы в Украину может повлиять на ход войны с Россией
- После восьмилетнего перерыва Путин посетит Штаты
- Новый советник Яресько работал с Тэтчер и Рейганом
- ""Корсар" пошел - прямое попадание", - бойцы ООС разнесли в щепки огневую точку врага под Катериновкой. ВИДЕО20:02
- В сети показали фото могилы убитого члена НВФ из Башкирии19:21
- В «ДНР»: В жилом доме произошел взрыв18:56
- Схваченный ВСУ наемник из Азербайджана признался, почему приехал убивать украинцев: "Хотел паспорт РФ и 1250 грн"18:19
- Члены НВФ «ДНР» опубликовали видео допроса пленного бойца ВСУ. ВИДЕО17:38
- Один из районов Горловки подвергся обстрелу: повреждены дома и ЛЭП16:18
- Ситуация в "ДНР" даже хуже, чем предполагалось ранее: российский наемник поразил Сеть признанием о Донбассе16:01
- В сети показали могилу члена НВФ из Горловки15:38
- Российские наемники готовы массово отправиться на Донбасс во второй раз: видео, как Бородай угрожает Украине. ВИДЕО15:21
- В Сети смеются над журналистами "ДНР", которых боевики оставили без зарплат: "Плохо врали про любовь к Пушилину"14:42
- ""Корсар" пошел - прямое попадание", - бойцы ООС разнесли в щепки огневую точку врага под Катериновкой. ВИДЕО20:02
- Стало известно, какой продукт защитит от рака19:41
- В сети показали фото могилы убитого члена НВФ из Башкирии19:21
- В «ДНР»: В жилом доме произошел взрыв18:56
- За долги по коммуналке у украинцев могут забрать квартиру: что известно18:42
- Схваченный ВСУ наемник из Азербайджана признался, почему приехал убивать украинцев: "Хотел паспорт РФ и 1250 грн"18:19
- Огромные псы растерзали младенца: жуткие подробности трагедии17:57
- Члены НВФ «ДНР» опубликовали видео допроса пленного бойца ВСУ. ВИДЕО17:38
- В Киеве в такси заживо сгорела пассажирка: иномарку "разнесло в клочья" 17:33
- Лавров проговорился о планах Путина "слить" Донбасс: "Хочет превратить всю Украину во вторую Боснию"16:40
- Стало известно, какой продукт защитит от рака19:41
- От успеха до отчаяния: Что ожидает все знаки Зодиака сегодня, 16 февраля10:42
- От везучих к невезучим: составлен рейтинг знаков Зодиака09:18
- 15 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать11:40
- Соцсети рушат отношения07:40
- Врачи назвали овощ, защищающий от рака простаты07:00
- Вызывает зависимость моментально: этот алкоголь – самый опасный22:16
- Нашли ключ, кольцо, перчатку? Что сулят эти приметы21:28
- Толкование примет: защищаем себя от дурного глаза20:00
- Названа неизвестная ранее причина выпадения волос у мужчин17:45
- В Донецке уничтожили одну из главных достопримечательностей
- «Что за мощные звуки?»: жители Донецка сообщают о боях на севере города
- На Донбассе боевики "ДНР" подло обстреляли продовольственный автомобиль ВСУ - множество жертв
- Стало известно, как Эрдоган отомстил Путину
- Оккупированный Донецк потерял самых ценных горожан: "Им нужно было выживать"
- Террорист Шумский ликвидирован - ВСУ покончили с еще одним предателем Украины
- На Донбассе зреет бунт, а охранка "ДНР" ловит украинское подполье и "неблагонадежный элемент"
- Кураторы РФ напуганы риском бунтов в "ДНР": боевикам приказано "душить" население массовыми арестами
- Прилепин рассказал, как Путин ставил свечку за подразделения «ЛДНР»
- Блокпосты ОРДО: в Горловке ад, до 600 человек пешей очереди