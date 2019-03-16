Нас ждет катастрофа. Азовское море скоро навеки исчезнет

16.03.2019 08:19

По мнению Юрия Медовара, причиной исчезновения моря стало строительство Крымского моста. Он рассказал, как масштабная рукотворная конструкция влияет на жизнь моря. Строительство Крымского моста привело к заиливанию Керченского пролива, что может привести к катастрофе, пишет Обозреватель.

"В отношении Керченского моста написал мне инженер из Керчи, который выразил опасение о том, что пролив станет болотом. Это очень серьезный вопрос, и к этому все и идет, за счет того, что на фарватере уменьшаются глубины за счет наносов. Официально уже на полтора метра уменьшилась глубина", - говорит старший научный сотрудник института водных проблем РАН Юрий Медовар. "Консультировался с нашими ведущими учеными в области океанологии, и они сказали, что это действительно возможно, потому что дно пролива не зеркальное, а шероховатое, и за счет этих вещей возможно повышение донных накоплений и уменьшение глубины на фарватере. Если там произойдет заболачивание территории, это приведет к колоссальному нарушению водообмена между морями. Азовское море и так уже терпит серьезный ущерб, гибнет фауна, потому что уменьшилось течение пролива и уменьшился водообмен. Поэтому в перспективе Азовское море может настигнуть судьба Аральского моря, от которого ничего не осталось. Да, можно проводить очистку канала, но его уже чистили, только сбросили отходы близко к каналу, хотя должны были скинуть в глубины Черного моря. Течение это все прогнало, появились водоросли, и пошло заиливание. Нужно срочно демонтировать этот мост и освободить пролив, потому что Азовское море совсем внутреннее, у него единственная связь с миром – это Черное море".