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Нас ждет катастрофа. Азовское море скоро навеки исчезнет
По мнению Юрия Медовара, причиной исчезновения моря стало строительство Крымского моста. Он рассказал, как масштабная рукотворная конструкция влияет на жизнь моря. Строительство Крымского моста привело к заиливанию Керченского пролива, что может привести к катастрофе, пишет Обозреватель.
"В отношении Керченского моста написал мне инженер из Керчи, который выразил опасение о том, что пролив станет болотом. Это очень серьезный вопрос, и к этому все и идет, за счет того, что на фарватере уменьшаются глубины за счет наносов. Официально уже на полтора метра уменьшилась глубина", - говорит старший научный сотрудник института водных проблем РАН Юрий Медовар. "Консультировался с нашими ведущими учеными в области океанологии, и они сказали, что это действительно возможно, потому что дно пролива не зеркальное, а шероховатое, и за счет этих вещей возможно повышение донных накоплений и уменьшение глубины на фарватере. Если там произойдет заболачивание территории, это приведет к колоссальному нарушению водообмена между морями. Азовское море и так уже терпит серьезный ущерб, гибнет фауна, потому что уменьшилось течение пролива и уменьшился водообмен. Поэтому в перспективе Азовское море может настигнуть судьба Аральского моря, от которого ничего не осталось. Да, можно проводить очистку канала, но его уже чистили, только сбросили отходы близко к каналу, хотя должны были скинуть в глубины Черного моря. Течение это все прогнало, появились водоросли, и пошло заиливание. Нужно срочно демонтировать этот мост и освободить пролив, потому что Азовское море совсем внутреннее, у него единственная связь с миром – это Черное море".
Теги: Донбасс, Азовское море, катастрофа, экология
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