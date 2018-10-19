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Украина наращивает силы в Азовском море: в регион возвращается один из мощнейших украинских военных кораблей
19.10.2018 18:45
Один из самых мощных и крупных единиц украинских ВМС ВСУ в районе Азовского моря, корабль морской охраны ПСКР проекта 205П (шифр Тарантул) BG-32 «Донбасс» Мариупольского отряда морской охраны, после капитального ремонта возвращается в акваторию Азовского моря, о чем пишет replyua.net со сылкой на сообщение Национального информационного портала «Давление» в Facebook.
В сообщении отмечается, что «ремонт включал в себя очистку корпуса и его дальнейшую окраску. Обслуживание топливных и масляных балластных цистерн, ремонт рулевых механизмов, систем охлаждения, а также винтов и валов».
Теги: Украина, Донбасс, Азовское море, корабль
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