Все рубрики раздела
- Ученые нашли вкусный способ быстро снизить давление09:15
- Медики рассказали, как похудеть при помощи шоколада22:38
- Названы продукты, которые могут исчезнуть в следующем столетии20:45
- Названы привычки, которые могут испортить зрение17:14
- Названы самые полезные сухофрукты16:47
- Если бы мы могли вернуться в то время! Луганчане об украинском сопротивлении 2014-го 15:55
- Бондаренко: «Уровень недовольства Порошенко таков, что ему сложно выиграть выборы у любого кандидата»13:50
- "Ру**кий солдат, иди домой, только домой: в Крыму, в Луганске и Донецке тебе уже не рады – цветов не будет", - блогер09:45
- Нас ждет катастрофа. Азовское море скоро навеки исчезнет08:19
- Знака зодиака, среди которых чаще всего попадаются плохие мужья07:43
Ученые нашли вкусный способ быстро снизить давление
Для быстрого снижения давления необходимо принимать лекарственные препараты.
Врачи рассказали о том, как можно справиться с повышенным артериальным давлением, чтобы исключить в дальнейшем инфаркты и инсульты.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
По словам специалистов, для быстрого снижения давления необходимо принимать лекарственные препараты, а также питаться продуктами, которые позволят намного дольше оставаться здоровыми.
Лекарство от повышенного давления есть и среди продуктов. Так, помощником в борьбе с гипертонией является арбуз. В нем содержится много калия, который уравновешивает баланс воды и соли в организме. Кроме того, облегчить гипертонию помогают и бананы.
Их необходимо регулярно есть тем, кто следит за своим здоровьем.
Теги: Донбасс, здоровье, давление
- Расследование "Донбасса". Паника вокруг "свиного гриппа" организована
- Насиров не получил от суда разрешение на судебно-медицинскую экспертизу здоровья
- Между молотом и наковальней. Руку кузнеца спасли от ампутации
- Пластикові трубочки для напоїв негативно впливають на здоров'я
- Медики нашли потенциальную причину аутизма
- Антибиотики: пить нельзя воздержаться
- В Донецке произошла разборка между боевиками «ДНР». Есть раненные08:45
- Боевики «ДНР» на блокпостах издеваются над людьми. Люди в ярости08:01
- На Донбассе ВСУ смертельно ударили по боевикам07:45
- На Донбассе произошла трагедия: в результате обстрелов силы ООС понесли непоправимые потери07:26
- На Донетчине неизвестные похитили мужчину07:10
- День шатателя: В «ДНР» предлагают установить новый праздник22:15
- Полномасштабная война РФ и Украины: Наев спрогнозировал исход битвы21:15
- Подразделения НВФ нанесли смертельный удар по позициям ВСУ21:00
- «Красная жара»: боевики применили тактику «выжженной земли» на Донбассе18:42
- Бородай объяснил, почему поставил руководить «ДНР» Захарченко16:28
- После инсульта мужчина обрел суперсилу09:32
- Ученые нашли вкусный способ быстро снизить давление09:15
- В Донецке произошла разборка между боевиками «ДНР». Есть раненные08:45
- Власть заговорила о введении двойного гражданства в Украине08:28
- Погода на апрель в Украине: что говорит народный синоптик08:15
- Боевики «ДНР» на блокпостах издеваются над людьми. Люди в ярости08:01
- На Донбассе ВСУ смертельно ударили по боевикам07:45
- На Донбассе произошла трагедия: в результате обстрелов силы ООС понесли непоправимые потери07:26
- На Донетчине неизвестные похитили мужчину07:10
- Медики рассказали, как похудеть при помощи шоколада22:38
- Ученые нашли вкусный способ быстро снизить давление09:15
- Медики рассказали, как похудеть при помощи шоколада22:38
- Названы продукты, которые могут исчезнуть в следующем столетии20:45
- Названы привычки, которые могут испортить зрение17:14
- Названы самые полезные сухофрукты16:47
- Если бы мы могли вернуться в то время! Луганчане об украинском сопротивлении 2014-го 15:55
- Бондаренко: «Уровень недовольства Порошенко таков, что ему сложно выиграть выборы у любого кандидата»13:50
- "Ру**кий солдат, иди домой, только домой: в Крыму, в Луганске и Донецке тебе уже не рады – цветов не будет", - блогер09:45
- Нас ждет катастрофа. Азовское море скоро навеки исчезнет08:19
- Знака зодиака, среди которых чаще всего попадаются плохие мужья07:43
- Астролог назвал точную дату падения режима Путина и окончания войны на Донбассе
- Полномасштабная война РФ и Украины: Наев спрогнозировал исход битвы
- «Принес секретные документы»: в «ЛНР» заявляют о переходе на сторону боевиков бойца ВСУ
- Бородай объяснил, почему поставил во руководить «ДНР» Захарченко, а не Ходаковского
- Дончане опубликовали трогательное фото с умирающей «Донбасс Арены»
- Житель Донецка: "Светлого будущего у недоразумения "ДНР" нет, и не будет - "республика" готовится к "началу конца"
- Если бы мы могли вернуться в то время! Луганчане об украинском сопротивлении 2014-го
- «Воевала за Новороссию»: офицер ВСУ сообщил о гибели известной участницы НВФ
- Громкий инсайд из Донецка с совещания Пушилина: Россия все уже придумала, нас ждут "увлекательные" три недели
- Оккупанты РФ считают убитых и раненых: ВСУ разбили врага ответкой за нападения у Авдеевки и Марьинки