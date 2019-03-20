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Мандарины, оказывается, могут быть очень опасными для здоровья
Мандарины, как известно, не только вкусные, но и чрезвычайно полезные фрукты. Однако некоторым людям эти сочные цитрусовые категорически противопоказаны, сообщает replyua.net.
Мандарины у многих ассоциируются с Новым годом, в первую очередь у людей, еще заставших советские времена. Это действительно очень вкусный, и чрезвычайно полезный фрукт. Однако есть его можно далеко не всем.
Например, фрукт категорически противопоказан лицам, у которых мандарины вызывают аллергическую реакцию. Им лучше не рисковать, поскольку последствия могут быть самыми серьезными, вплоть до летального исхода. Также противопоказаны мандарины и при язвенных заболеваниях 12-перстной кишки и желудка. Медики объясняют, что в составе фрукта присутствуют кислоты, оказывающие раздражающее воздействие на слизистую.
Людям с заболеваниями почек, мандарины следует употреблять в пищу очень осторожно.
Конечно, в идеале лучше вообще от них отказаться. Но если желание полакомиться слишком сильное, несколько долек позволить себе можно. Маленьким детям мандарин желательно давать уже после того, как им исполниться годик. Причем, знакомство с новым для малыша продуктом должно быть постепенным. Кстати, люди без противопоказаний также должны помнить о чувстве меры.
Напомним, что ранее ученые доказали опасность сладких газированных напитков.
Теги: Донбасс, здоровье, опасность, мандарин
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