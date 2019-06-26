Названа неожиданная смертельная опасность смартфонов

26.06.2019 09:16

Гаджеты способны «создавать» бактерии и вирусы.

Ученые из Западного университета Сан-Паулу в Бразилии узнали о новой смертельной опасности смартфонов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Оказалось, что около 85% бактерий, живущих на поверхности и внутри мобильных устройств, устойчивы к пенициллину, а 50% имеют колоссальную способность закрепляться на поверхностях.

Смартфоны собирают на себе огромное количество бактерий, вирусов, грибков и других вредоносных микроорганизмов. Гаджеты, используемые работниками медицинских учреждений «собирают» особенно патогенную микрофлору.

Исследователи проверили смартфоны студентов медиков на курсах стоматологии, биомедицины, питания, сестринского дела. Оказалось, что на гаджетах медсестер собирается больше всего бактерий. На них был найден даже золотистый стафилококк.

Ученые предупреждают об опасности «рожденных смартфонами» вирусов. Они становятся очень устойчивыми к лекарствам и способны выходить далека за пределы медицинских учреждений «на смартфоне» врачей.