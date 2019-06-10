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10 полезных трюков, чтобы в холодильнике хорошо пахло
Холодильник, наш друг и товарищ. Без него сложно представить себе существование современной семьи. Страшно подумать, что он вдруг может сломаться. Ведь в нем лежит все самое вкусное,и он сохраняет это свежим. Но иногда внутри появляется неприятный запах и портит аппетит, пишет zerkalo.
Запах нужно устранить, и мы знаем как
Активированный уголь, измельченный в порошок, отлично справляется с этой задачей. Оставьте в холодильнике тарелочку с этим порошком. За ночь он впитает в себя все несвежие и посторонние запахи. Если вы прогреете отработавший свое уголь в духовке при 170-180°С, то он послужит вам еще раз.
В качестве профилактики активированный уголь можно держать в холодильнике постоянно. Для этого нужно лишь проделать отверстия в крышке небольшой емкости, положить туда измельченные таблетки и поставить в дверцу. Главное не забывайте периодически менять содержимое.
Влажная уборка с уксусом тоже может отлично помочь. Протрите все стенки и полки вашего холодильника тряпочкой, смоченной в уксусном растворе. Для закрепления эффекта: можно дополнительно оставить на полке стакан с уксусом на пару часов. Есть еще один более трудоемкий способ, но он поможет устранить даже самые застарелые ароматы.
Разведите 1/1 с водой и помойте этим раствором холодильник. После уборки оставьте дверцу открытой на несколько часов, чтобы выветрился резкий запах самого нашатырного спирта.
Еще один способ более приятный, но более затратный. Прожарьте немного свежесмолотого кофе и разместите в открытых емкостях в морозильной и основной камерах вашего домашнего агрегата.
Гуща и сам напиток обладают аналогичным действием и их тоже можно использовать. Обратите внимание: напиток должен быть горячим, а холодильник отключен от электропитания.
Если в холодильнике постоянно держать открытую баночку с содой, то вы застрахованы от неожиданных ароматов на месяцы. С содой также можно сделать и влажную уборку. Это будет очень эффективно.
Корочки ржаного хлеба, разложенные в холодильнике на разных уровнях, помогают избавиться от странных запахов в камере холодильника. Такое же действие оказывают порезанные на кусочки яблоко, сыр или сырой картофель.
Пакетики чая, разложенные на полках прекрасно впитывают инородные запахи.
Кошачий наполнитель, соль и сахар не хуже других борются с нехорошими запахами. Разместите их в холодильнике в открытой посуде, и они сделают свое дело.
Еще один способ: уборка при помощи лимонного раствора. Выжмите сок из половинки лимона,смешайте с водой и протрите холодильник изнутри тряпкой, смоченной в этом растворе. Этот способ отлично закрепит результат обычной влажной уборки.
Теги: Донбасс, запахи, холодильник, советы
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