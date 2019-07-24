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Те, у кого остались монеты СССР, могут стать миллионерами
Когда в 1991 году прошла реформа и советские деньги потеряли свою ценность, то все в первую очередь стремились избавиться от рублей. Тогда у многих остались дома копилки с мелочью и, хотя монеты стали бесполезны, выкидывать их не стали, пишет women. Если у вас дома где-то пылится мешочек с монетами, не избавляйтесь от него. Вдруг там есть ценные монеты? Редкие монеты, которые выпускались ограниченной серией, среди нумизматов пользуются спросом. Большинство таких копеек уже давно находятся в частных коллекциях, но все равно есть шанс обнаружить ценный экземпляр. Обращать внимание нужно на номинал монеты и год выпуска. Если вам повезет найти хотя бы несколько редких монет, то покупателя найти будет еще легче.
Стоимость монет разного номинала и чеканки колеблется от сотен до десятков тысяч рублей. Больше всего ценятся копейки, которые были выпущены в 1947, 1958 годах. Также имеет значение внешний вид монеты. Если чеканка на обеих сторонах монеты хорошо сохранилась и нет царапин, то это более ценный экземпляр.
Если повезет найти среди копеек монету 1931 года, то на нее обязательно найдется покупатель. Вам удастся выручить в среднем от 2000 рублей. Некоторые из них еще дороже, например, монета-перепутка номиналом в 3 или 20 копеек может стоить от 16 до 100 тысяч рублей. Очень редкими и ценными считаются 20 копеек из серебра, цена стартует от ста тысяч рублей.
Не удивляйтесь, если среди старых советских монет попадутся номиналом в полкопейки. Оказывается, в Советском Союзе целых три года такие монеты выпускались! Одно время они стоили дороже, можно было выручить до 1000 рублей. Теперь их стоимость подешевела , чаще всего полкопейки отдают в нагрузку к более ценным.
Не спешите сразу относить монеты, если считаете, что они редкие, к нумизматам. Если узнаете реальную стоимость у независимого эксперта, то это будет страховкой от недобросовестных покупателей. Так, вы точно узнаете, в чем ценность монеты, и сможете вести торги так, как будто занимались этим всю жизнь.
Если в ваших руках оказались очень редкие монеты, то не спешите с продажей. Со временем их стоимость только будет увеличиваться. Если же их продавать с аукциона, то это даст возможность получить максимальную стоимость. Это будут неплохие дивиденды за вашу выдержку!
Теги: Донбасс, миллионер, СССР, монеты
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