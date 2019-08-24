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Боль и предательство принесет сентябрь этим знакам Зодиака
Астрологи рассказали, что трем из всех 12 знаков Зодиаков повезет наименее. Дело даже не в том, что им что-то предначертано, а в том, что именно они будут наиболее уязвимы, пишет from-ua.
Близнецы
Вы человек с богатым внутренним миром, весельчак, вас любят окружающие. Поэтому сам по себе напрашивается вопрос, как же таких людей можно предать? А дело все в том, что Близнецы рискуют сами спровоцировать своего оппонента, товарища, коллегу на предательство.
Более того, простить этого человека вам не удастся. Следовательно, чтобы никого не потерять важного и нужного в жизни, будьте осторожны в своих действиях, обдумывайте то, что делаете и говорите. Очень важно не манипулировать близкими людьми, перестать их обижать только потому, что у вас плохое настроение. Найдите лучше источники того, как подпитаться позитивом, но на родных лучше не срываться.
Козерог
А вот с Козерогами дела обстоят совершенно противоположно. Зачастую, представители этого знака Зодиака выбирают для себя пример для подражания. Для вас это образец приличия, успеха, интеллектуального, физического и духовного развития.
Следуя его примеру в сентябре, вы рискуете разочароваться в нем и воспримете любую его неудачу как предательство вас. В этом случае, важно понимать, что вы не можете идеализировать кого-то, черпая у него воображаемые качества. Это обычный человек и, как и у всех, у него есть свои недостатки, неудачи, падения.
То есть, ваша неприятность в сентябре 2019 будет основана исключительно на несбывшихся ожиданиях.
Стрелец
Стрельцов ждут разочарования в личной жизни. Причем, не имеющих особых причин для угнетения. Внезапно Стрельцы осознают или наконец поймут, что перед ними не совсем тот, кого они все время видели. Но вина это только ваша, потому что это ваше собственное мнение таким сложилось.
После того, как вы снимете очки, главное, постараться эмоции держать при себе, поскольку, неизвестно, чем может закончиться ваше прозрение. Более того, ваше настроение может отразиться и на других окружающих людей, что тоже может привести к колоссальным неприятностям.
Вероятное предательство сидит в вашей голове, которая находится в песке. Попробуйте воспринять человека таким, какой он есть. Заодно и чувства проверите.
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака, предатель
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