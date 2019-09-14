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Названы пять мужских имен, обладатели которых любят ходить "налево"
Кто из мужчин чаще всего изменяет постоянному партнеру? Оказывается, существует статистика, с ней должна ознакомиться каждая женщина, пишет from-ua.
1. Иван. Имя, конечно, очень распространено, возможно, именно поэтому чаще всего изменщики встречаются среди Иванов.
Есть и другая версия, мужчины, носящие это имя, отличаются хитростью, злопамятностью и мстительностью. Они могут добиваться другую женщину ради спортивного интереса или даже для мести своему постоянному партнеру.
2. Василий. Любит играть в джентльмена, часто в отношениях носит маску, потому что знает – женщины любят рыцарей или дамских угодников.
3. Андрей. Среди негативных качеств этого имени специалисты называют тщеславие и зависимость.
При этом у них достаточно обаяния и желания самоутвердиться, чтобы найти кого-то на стороне. Раскаяния от мужчины по имени Андрей ждать не приходится.
4. Дмитрий. Влюбчивый мужчина, обожающий красивых женщин. Изменяет без угрызений совести, считает, что имеет право выплескивать таким образом свою коммуникабельность, старается даже в браке попробовать все.
5. Петр. На последнем месте ТОП-5 оказались мужчины, носящие это имя. Они активны, непоседливы, иногда проявляют эротический энтузиазм, граничащий с безумием. А еще имя Петр наделяет своего носителя тщеславием, ему постоянно не хватает внимания и теплоты. Если жена не дает ему необходимое, он в процессе отношений легко отправится на поиски новой пассии.
Теги: Донбасс, имя, измена, мужчины
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