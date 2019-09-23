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Осеннее равноденствие 23 сентября: приметы и обычаи
23 сентября — день осеннего равноденствия. С давних времен с этим днем связано множество обычаев и примет. Politeka расскажет о самых интересных из них
Приметы
День осеннего равноденствия — начало второй половины бабьего лета. Поэтому в народе говорили, что каким будет этот день — такой будет и вся осень.
- Хороший урожай рябины предвещал дождливую осень и холодную зиму.
- Желтые листья на березе и рябине обещали, что зима начнется с заморозков и будет очень холодной.
- Если в лесах много желудей, то на Рождество будет много снега.
- Теплая погода в день осеннего равноденствия — к теплой зиме.
- Гроза в этот день обещала теплую осень.
- Зима будет суровой, если в день осеннего равноденствия улетают журавли и другие перелетные птицы.
Особое значение в этот день приобретала вода. Люди верили, что если женщина до рассвета умоется родниковой водой, то надолго останется молодой и красивой. Этот же риутал обещал найти жениха незамужней девушке. Чтобы ребенок весь год была здоровым, в период осеннего равноденствия его прямо на пороге дома нужно было облить водой.
Еще одна интересная традиция осеннего равноденствия — сжигать старые вещи. Считалось, что вместе с ними огонь уничтожит все беды прошлого года.
Этот период года использовали для подведения итогов и различных магических ритуалов на благосостояние и любовь.
Чтобы привлечь в свою жизнь счастье, сделать следующий год удачным, испеките пирог благополучия. Он будет символизировать ваш достаток, любовь и счастливую жизнь. Начинка из капусты — это стабильность в финансовом плане, из мяса — успех в карьере, из ягод — семейное благополучие.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, приметы, осень
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