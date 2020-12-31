«Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»

31.12.2020 16:00

У грудні вийшла в світ спільна книга Національної спілки журналістів України (НСЖУ) та Асоціацієї польських журналістів (SDP) «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?». Це видання є проявом солідарності з білоруськими журналістами, які зазнають репресій лише за те, що вони виконують свій професійний обов’язок – інформують про акції протесту, які відбуваються в їх країні.

Книга підготовлена у Варшаві у співпраці з українськими та білоруськими журналістами. Її редактором є голова Національної спілки журналістів України, член виконкому Європейської Федерації Журналістів Сергій Томіленко.

Авторами репортажів та інтерв’ю є білоруські журналісти: Катерина Андреєва, Ольга Івашенко, Ігор Ілляш та український журналіст Назарій Вівчарик. У 20 історіях вони показали, що переживають зараз журналісти, які працюють у Білорусі: затримання, катування та тиск.

Героями представлених історій є журналісти незалежних білоруських ЗМІ, в тому числі Белсат, Єврорадіо, Наша Нива, Радіо Свобода, портал Tut.by. Вже заголовки розділів у книзі викликають жах і показують, наскільки немислимо важкі умови зараз у білоруських журналістів: «Вони роздягали до гола та били ногами в живіт», «Мене посадили в камеру для тортур», «Я думав, що збирався на протест, а опинився на війні», «Коли в мене потрапила куля, я сказала “ой” і побігла далі».

«Наша зброя – це слово. Ми будемо захищати журналістів, не

будемо мовчати про те, що відбувається в Білорусі, вимагатимемо поваги до своїх прав і до своєї роботи», – зазначив голова НСЖУ Сергій Томіленко під час презентації.

«Ми хочемо, щоб інформація про переслідування журналістів у Білорусі поширювалася якомога ширше і була почута у всьому світі», – заявив керівник польської асоціації журналістів Кшиштоф Сковронський.

На думку директорки Центру моніторингу свободи преси Джоланти Хайдаш ця книга є важливим виданням, яке документує порушення принципу свободи слова в Білорусі.

Для того, щоб книга охопила якомога ширшу аудиторію у всьому світі, вона вийшла п’ятьма мовами: українською, російською. англійською, польською та білоруською.

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можна за цим посиланням.