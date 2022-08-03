УВАГА! Комфортна евакуація для кожного! Новини від "Все буде добре"

03.08.2022 12:00

Всіх хто евакуюється у Кировоградську область забезпечать безкоштовним житлом у приймаючих громадах, продуктовими наборами швидкого приготування із розрахунку на 5 днів, нададуть швидку грошову допомогу у розмірі 75 Євро шляхом переказу (людина може отримати, як готівку так і на картку) від Всесвітньої продовольчої програми.

Також по прибуттю буде надана одноразова допомога в розмірі 3000 грн на кожну дитину чи людину з інвалідністю та 2000 грн на кожного дорослого віком від 18 років.

Ви будете забезпечені продуктовими наборами по приїзду на місця тимчасового перебування протягом кількох днів, а СМС з переказом кожен евакуйований отримає після того як правильно надасть свої ПІБ та телефон спеціалістам.

Також під час відправлення з ЖД Покровську волонтерами «World Central Kitchen» та «ВсеБудеДобре» вам буде надана харчова допомога у подорож.

Також у містах компактного проживання вас забезпечать безкоштовним харчуванням та гуманітарню допомогою на довгостроковий період.

Телефони для запису на евакуацію!

Костянтинівка +380934201883

Часів Яр +380997120359

Краматорськ +380994156554

Соледар +380953856071

Миколаївка +380508148545

Горяча лінія для всіх громад : +380 98 890 3318

Для запису на евакуацію тяжко хворих і людей з інвалідністю :

+38 099 710 48 72

+38 099 311 53 36

+38 099 311 53 14

+38 096 108 60 48

+38 096 108 52 24

Евакуюйтесь не втрачайте можливість врятувати своє життя!