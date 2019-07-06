Врачи объяснили, для чего нужен завтрак и каким он должен быть

06.07.2019 07:30

Стоит откровенно признаться — большинство людей игнорирует завтраки.

Одни боятся поправиться (и вместо плотного завтрака предпочитают плотный ужин), а у других просто «не хватает» времени. Однако, завтрак — необходимый процесс, который нельзя игнорировать, пишет Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.

Почему нужно завтракать

Стабилизируется вес

Есть здоровую еду на завтрак — это фактически стратегия, которая поможет вам начать терять вес. Благодаря этому вы не будете чувствовать голод, когда придет время обеда, а следовательно, не будете переедать и перехватывать на ходу дополнительные сладости и прочую нездоровую еду.

Повышается уровень метаболизма

Вы можете воспользоваться моментом пробуждения и съесть здоровый и правильный завтрак, и тогда ваш организм будет функционировать естественно. Это нормализует метаболизм и поможет держать индекс массы тела постоянным.

Повышается настроение

Поначалу это может быть трудно: проснуться на несколько минут раньше и начать свой день правильно. Но к этому довольно быстро можно привыкнуть, а приятные изменения по достоинству оценят ваши коллеги, ваш организм, да и вы сами.