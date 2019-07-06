Все рубрики раздела
- Врачи объяснили, для чего нужен завтрак и каким он должен быть07:30
- Главные правила здорового сна22:18
- Врачи назвали риски от употребления мороженого16:01
- Врач объяснил, какой типа молока называют «дьявольским»09:55
- Супрун рассказала, почему нужно ругаться матом09:30
- Диетологи рассказали, за сколько часов до сна можно есть22:15
- Врачи рассказали, в чем опасность арбузов18:45
- Врачи объяснили, в чем вред мороженого15:15
- Назван напиток, помогающий легче перенести жару и духоту10:00
- При приеме каких лекарств нельзя отдыхать на пляже09:15
Врачи объяснили, для чего нужен завтрак и каким он должен быть
Стоит откровенно признаться — большинство людей игнорирует завтраки.
Одни боятся поправиться (и вместо плотного завтрака предпочитают плотный ужин), а у других просто «не хватает» времени. Однако, завтрак — необходимый процесс, который нельзя игнорировать, пишет Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.
Почему нужно завтракать
Стабилизируется вес
Есть здоровую еду на завтрак — это фактически стратегия, которая поможет вам начать терять вес. Благодаря этому вы не будете чувствовать голод, когда придет время обеда, а следовательно, не будете переедать и перехватывать на ходу дополнительные сладости и прочую нездоровую еду.
Повышается уровень метаболизма
Вы можете воспользоваться моментом пробуждения и съесть здоровый и правильный завтрак, и тогда ваш организм будет функционировать естественно. Это нормализует метаболизм и поможет держать индекс массы тела постоянным.
Повышается настроение
Поначалу это может быть трудно: проснуться на несколько минут раньше и начать свой день правильно. Но к этому довольно быстро можно привыкнуть, а приятные изменения по достоинству оценят ваши коллеги, ваш организм, да и вы сами.
Теги: Донбасс, здоровье, врачи, завтрак
- «Все, что осталось»: члены НВФ показали позицию, уничтоженную бойцами ВСУ08:15
- «Мы в отчаянии»: возмущенные жители прифронтовых городов на Донбассе выставили ультиматум оккупантам из Горловки08:00
- Безжалостнная оса! В Мариуполе водитель "ВАЗа" врезался "RAV4" из-за укуса насекомого22:33
- Владимир Зеленский: Донбасс — это Украина. Для нас все украинцы равны22:15
- Жители Майорского и Зайцево пригрозили Горловке: "Скоро никто из вас в неоккупированную Украину не заедет21:58
- Нужно все делать параллельно: Зеленский предложил решение по Донбассу20:01
- Помочь пехоте на передовой: командующий ООС проверил готовность танковых войск19:33
- В «ЛНР» собирают подписи за предоставление «особого статуса» в составе Украины18:59
- Эксперт рассказал об опасных ловушках, которые Путин готовит на Донбассе18:02
- В Луганске авто въехало в маршрутку: соцсети сообщили о пострадавших17:19
- «Все, что осталось»: члены НВФ показали позицию, уничтоженную бойцами ВСУ08:15
- «Мы в отчаянии»: возмущенные жители прифронтовых городов на Донбассе выставили ультиматум оккупантам из Горловки08:00
- Как спасти свой смартфон после "купания": три важных шага07:46
- Врачи объяснили, для чего нужен завтрак и каким он должен быть07:30
- У Зеленского обещают снижение тарифов, но есть одно но07:12
- Безжалостнная оса! В Мариуполе водитель "ВАЗа" врезался "RAV4" из-за укуса насекомого22:33
- Владимир Зеленский: Донбасс — это Украина. Для нас все украинцы равны22:15
- Жители Майорского и Зайцево пригрозили Горловке: "Скоро никто из вас в неоккупированную Украину не заедет21:58
- Погиб на глазах у матери: поход на детскую площадку обернулся трагедией. ВИДЕО21:27
- Не Медведев: российские эксперты раскрыли личность следующего президента РФ после Путина20:59
- Врачи объяснили, для чего нужен завтрак и каким он должен быть07:30
- День благоприятен для профессионального роста Скорпионов: гороскоп на 5 июля09:24
- Эта страна и начнет Третью мировую войну: трагическое пророчество Мессинга принимает угрожающие обороты07:29
- Главные правила здорового сна22:18
- Врачи назвали риски от употребления мороженого16:01
- Близнецы будут невыносимы, а Водолеям нельзя лениться: гороскоп на 4 июля14:32
- Врач объяснил, какой типа молока называют «дьявольским»09:55
- Супрун рассказала, почему нужно ругаться матом09:30
- Диетологи рассказали, за сколько часов до сна можно есть22:15
- Врачи рассказали, в чем опасность арбузов18:45
- Рейтинг самых вредных мужчин по знакам Зодиака
- Зеленский добился в Канаде невозможного, украинцы забудут о работе в Польше
- Команда Зеленского срочно обратилась к украинцам, ситуация катастрофическая: «Осталось всего…»
- Ученые бьют тревогу: Началась самая страшная катастрофа в истории человечества
- Главари "Л/ДНР" Пасечник и Пушилин синхронно попросили Зеленского забрать их обратно в Украину
- Путин заговорил о своей отставке: «есть чем заняться», скандальное заявление
- Умерла мировая легенда, которая навсегда изменила историю: его знали все
- Российский политолог объяснил, когда Кремль уйдет с Донбасса
- Назван единственный способ закончить войну на Донбассе
- Найден гигантский монстр: способен пожирать даже крокодилов. ВИДЕО