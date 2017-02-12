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МИД Беларуси назвал задержание Жадана недоразумением
В министерстве иностранных дел Беларуси пояснили задержание украинского писателя Сергея Жадана недоразумением. Об этом сообщил сам писатель в эфире телеканала "112 Украина".
По словам Жадана, об отмене запрета на въезд в Беларусь он узнал уже на пути в Украину. "Ко мне обратились представители МИД Белоруссии и сказали, что это недоразумение, проблему решили", - отметил он.
Жадан подчеркнул, что для него запрет на въезд в Беларусь был неожиданностью. "По данным правоохранителей, я был в списках с 2015 г. Потом меня из списков исключили, а потом снова добавили. Для меня это все бессмысленно. О каком терроризме может идти речь? Это какой-то бред. К нему отношение я имею разве что из-за того, что его осуждаю... Был в Белоруссии прошлым летом. Тогда о запретах никто не говорил", - сказал он.
Сейчас писатель уже прибыл в Киев. "Спокойно пересек границу. Проблем не возникло", - отметил он.
Теги: Украина, Беларусь, запрет, писатель, въезд
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