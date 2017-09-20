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Победителя "Евровидения-2017" срочно госпитализировали для пересадки сердца

20.09.2017 16:45
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Победителя "Евровидения-2017" срочно госпитализировали для пересадки сердца

Триумфатор международного песенного конкура "Евровидение-2017", который состоялся в Украине, Сальвадор Собрал сейчас находится в больнице, где ожидает пересадку сердца, сообщает Телеканал новостей «24».
Недавний концертный тур ухудшил здоровье артиста. Последний концерт звезды состоялся восьмого сентября и после этого его сердце не выдержало нагрузки. Известно, что 27-летний Сальвадор Собрал с рождения имеет порок сердца.
Сейчас он готовится к операции и ждет сердце, которое подойдет для трансплантации в организм в больнице Санта Круз, что в Лиссабоне. Источник информирует, что "Сальвадору легче, поскольку машины выполняют функции органов". Деньги на операцию для артиста уже собраны.



Теги: Киев, Евровидение, пересадка сердца, победитель
 
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