Победителя "Евровидения-2017" срочно госпитализировали для пересадки сердца

20.09.2017 16:45

Триумфатор международного песенного конкура "Евровидение-2017", который состоялся в Украине, Сальвадор Собрал сейчас находится в больнице, где ожидает пересадку сердца, сообщает Телеканал новостей «24».

Недавний концертный тур ухудшил здоровье артиста. Последний концерт звезды состоялся восьмого сентября и после этого его сердце не выдержало нагрузки. Известно, что 27-летний Сальвадор Собрал с рождения имеет порок сердца.

Сейчас он готовится к операции и ждет сердце, которое подойдет для трансплантации в организм в больнице Санта Круз, что в Лиссабоне. Источник информирует, что "Сальвадору легче, поскольку машины выполняют функции органов". Деньги на операцию для артиста уже собраны.