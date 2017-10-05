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Архив - Культура

Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро

05.10.2017 15:20
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Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро

Нобелевский комитет объявил лауреата по литературе за 2017 год. Им стал британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро, сообщает strana.ua.
В заявлении Шведской академии говорится, что обладающие большой эмоциональной силой романы Кадзуо Исигуро раскрыли бездну "под нашей иллюзорной связью с миром".
Исигуро известен по романам "Остаток дня", "Не отпускай меня" и "Погребенный великан".



Теги: Великобритания, литература, писатель, Нобелевская премия
 
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