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Архив - Культура

Шарля Азнавура наградили за спасение евреев

27.10.2017 16:30
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Шарля Азнавура наградили за спасение евреев

Известному французскому шансонье Шарлю Азнавуру в резиденции израильского президента в Иерусалиме вручили медаль Рауля Валленберга за действия семьи артиста во время Холокоста, сообщает Корреспондент.net.
Во время Второй мировой войны Шарль Азнавур и его сестра Аида укрыли несколько человек, которых преследовали нацисты.
"Еврейский народ никогда этого не забудет и навечно сохранит благодарность вам и вашей семье", – заявил президент Израиля Реувен Ивлин.
Врученная Азнавуру медаль носит имя шведского дипломата, который спас тысячи евреев в контролируемой нацистами Венгрии.
Награду 93-летнему Азнавуру присудил базирующийся в Нью-Йорке Международный фонд Рауля Валленберга, но получить ее шансонье предпочел в Иерусалиме.



Теги: медаль, Холокост, Шарль Азнавур
 
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