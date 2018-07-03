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В Украине выпустили комиксы о "киборгах" ДАПа
03.07.2018 16:00
В Украине выпустили серию комиксов о героической обороне Донецкого аэропорта добровольцами и военными, которые 242 дня отражали атаки российских оккупантов и коллаборационистов в 2014–2015 годах, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Авторы идеи - общественная организация "Вірні традиціям", основанная как действующими военными и добровольцами, так и волонтерами. Иллюстрации на основе историй киборгов рисовал львовский художник Левко Квит.
Вышло уже пять томов - "Хроники 3-го полка", "Начало" (два тома), "Штурм" и "Несокрушимые: миссия - ДАП". Дилогия "Начало" переведена и опубликована также на английском языке.
"Только реальные события, реальные герои и настоящие подвиги", - так описали комиксы на Facebook-странице 93-й бригады.
Теги: Донбасс, комикс, киборги, ДАП
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