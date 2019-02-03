«Сел в кресло и умер'': Стали известны подробности смерти Децла

03.02.2019 14:52

Рэппер Кирилл Толмацкий не жаловался на плохое самочувствие в день трагедии. Артист после концерта сел в кресло и умер. Об этом сообщил концертный директор Децла Павел Беленец, пишет ДонПресс.

«После выступления в Ижевске в лаундж-баре POSH он пошел в гримерку. Через несколько минут ему стало плохо, он сел в кресло и умер. Приехала скорая в течение пяти минут, пыталась провести реанимационные действия около получаса. К сожалению, они были безуспешными. Ему делали уколы адреналина, но это тоже не помогло», — рассказал Беленец.

Он подчеркнул, что артист не жаловался на здоровье и плохое самочувствие в день смерти.

«Никакого подозрения на плохое самочувствие до этого не было. Если бы были какие-то симптомы или жалобы, это бы, наверное, помогло. Кирилл никогда не жаловался на здоровье, всегда чувствовал себя хорошо и выглядел соответственно. Мы взяли комментарий у диджея, который сменял его после выступления. Он сказал, что Кирилл выглядел здоровым… Когда уже был в гримерке, сильно побледнел и это ЧП произошло», — подытожил Беленец.