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Одесские активисты не решились сорвать концерт Жванецкого
22.03.2019 13:45
Вчера в Одесском оперном театре выступил Михаил Жванецкий, недавно получивший орден «За заслуги перед Отечеством» от президента РФ Владимира Путина, сообщает портал «КОММЕНТАРИИ:».
Несмотря на негодование активистов, концерт известного сатирика, прошел спокойно. По всей видимости, общественники не отважились сорвать выступление знаменитого земляка.
Вместе с тем, перед началом концерта были усилены меры безопасности - зрители проходили через три турникета, а их сумки проверяли с помощью металлоискателя.
Теги: Одесса, концерт, Михаил Жванецкий
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