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«Она любила писать сказки со счастливым концом. А для себя написать не успела»: от рака умерла украинская писательница
Сегодня, 14 июля, стало известно, что от рака умерла известная украинская писательница, поэтесса и бард из Харькова Елена Касьян. О том, что 48-летней женщины уже нет с нами, стало известно с поста на ее личной странице в «Фейсбук», передает replyua.net. «Люди, вы невероятные. Вы подарили ей 6 лет жизни. Бесконечная благодарность. Она любила писать сказки со счастливым концом. А для себя написать не успела. Сегодня в 06:50 Лена ушла. Она поёт нам сверху», – сказано в сообщении.
Примечательно, что за несколько часов до смерти, писательница опубликовала пост, в котором сообщила, что она на финишной прямой, и ее состояние ухудшилось. «Дорогие мои, на сегодняшний день ситуация не только не улучшилась, но ухудшилась. Похоже, я на финишной прямой. Не знаю, сколь она длинна. Не надо советов, рецептов и т.д. Практически не хожу уже», – написала Касьян. Отметим, женщина на протяжении 6 лет боролась с раком молочной железы. Она перенесла несколько операций, в том числе удаление груди, восьми лимфоузлов и метастаз в головном мозге.
Теги: Донбасс, Харьков, сказка, писательница
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