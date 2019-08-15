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В Британии выпустили юбилейные монеты с мишкой Паддингтоном
15.08.2019 10:00
В Великобритании выпустили две 50-пенсовые монеты со сказочным персонажем – медвежонком Паддингтоном, сообщает Телеканал новостей «24».
На одной сказочный герой изображен на фоне Тауэра, на другой – Паддингтон возле собора святого Павла.
14 августа монеты появились в Музее монетного двора в шотландском городе Ллантризант, а уже вскоре поступят и в обращение.
Выпуск монет посвящен 60-летию появления мишки Паддингтона. Впервые книга о нем вышла в 50-х годах прошлого века, а истории его приключений стали настоящей классикой детской литературы.
Кроме обычных, монетный двор выпустит и коллекционные монеты с мишкой. Один такой экземпляр будет стоить 10 фунтов, а золотая монета – более восьмисот.
Теги: Великобритания, юбилей, монета, сказка
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