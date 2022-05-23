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Укрпочта запускает в продажу новую марку с русским военным кораблём
23.05.2022 13:00
Укрпочта в понедельник, 23 мая, запускает в продажу марку под названием "Русский военный корабль... Все!". Об этом сообщает пресс-служба УП.
Первый экземпляр можно купить с 14:00 в полторы тысячах отделениях почты. Тираж составит пять миллионов экземпляров.
Отмечается, что старт продажи марки именно 23 мая выбран не случайно. В этот день в Украине отмечают День морской пехоты. Также 23 мая - ровно 40 дней с момента затопления крейсера Москва.
На Майдане Незалежности возле отделения Укрпочты уже создалась длинная очередь за новыми марками.
Стоимость листа (три марки и три купона) – 69 гривен и $4,5 соответственно.
Теги: Россия, Укрпочта, корабль, марка
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