Укрпочта запускает в продажу новую марку с русским военным кораблём

23.05.2022 13:00

Укрпочта в понедельник, 23 мая, запускает в продажу марку под названием "Русский военный корабль... Все!". Об этом сообщает пресс-служба УП.

Первый экземпляр можно купить с 14:00 в полторы тысячах отделениях почты. Тираж составит пять миллионов экземпляров.

Отмечается, что старт продажи марки именно 23 мая выбран не случайно. В этот день в Украине отмечают День морской пехоты. Также 23 мая - ровно 40 дней с момента затопления крейсера Москва.

На Майдане Незалежности возле отделения Укрпочты уже создалась длинная очередь за новыми марками.

Стоимость листа (три марки и три купона) – 69 гривен и $4,5 соответственно.