Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Сегодня в метро Днепра пройдет благотворительный концерт "ТНМК"11:00
- Группа Metallica собрала $1 миллион для помощи украинским беженцам14:00
- Журналист Александр Невзоров получил гражданство Украины17:00
- В Турции отменили концерт американской пианистки за поддержку агрессии РФ13:00
- Фильм о Мариуполе получил награду Каннского фестиваля (ВИДЕО)17:00
- Kalush Orchestra продают свою награду победителя Евровидения для помощи ВСУ13:00
- Святослав Вакарчук посетил мотопехотную бригаду15:00
- Укрпочта запускает в продажу новую марку с русским военным кораблём13:00
- Рок-група "Друга ріка" сегодня встретится с переселенцами из Мариуполя09:00
- Вакарчук дал концерт для ВСУ на Луганщине17:00
Сегодня в метро Днепра пройдет благотворительный концерт "ТНМК"
10.06.2022 11:00
Сегодня, 10 июня, группа "Танок на майдані Конго" выступит на станции метро "Вокзальная" в Днепре. Начало благотворительного концерта в 18:00, вход – свободный. Об этом музыканты сообщили на своей странице в Facebook.
Мероприятие пройдет в рамках инициативы "БезВІЗ БезВійни" с целью собрать 18 000 евро на автомобиль скорой помощи для Оперативного командования "Восток".
Сделать пожертвование можно будет во время концерта, воспользовавшись QR-кодом на сцене.
Теги: концерт, благотворительность, метро, Днепр, ТНМК
Читайте также:
- В Северодонецке рашисты уничтожили Ледовый дворец10:00
- Оккупанты в Мариуполе начали выдавать "российские" пенсии09:00
- 9 июня на Донбассе отбиты 7 атак врага08:00
- В оккупированном Стаханове сгорела база "вагнеровцев"12:00
- РФ провела ротацию в "руководстве" ОРДО11:00
- Глава ЛугОВА рассказал о чиновниках-предетелях в области09:00
- 8 июня на Донбассе отбиты 7 атак врага08:00
- Гайдай рассказал о ситуации в Северодонецке17:00
- Мэр Святогорска подозревается в госизмене15:00
- ГБР передаст ВСУ крупный арсенал оружия, обнаруженный в Донецкой области13:00
- Сегодня в метро Днепра пройдет благотворительный концерт "ТНМК"11:00
- В Северодонецке рашисты уничтожили Ледовый дворец10:00
- Оккупанты в Мариуполе начали выдавать "российские" пенсии09:00
- 9 июня на Донбассе отбиты 7 атак врага08:00
- ООН изменила условия для получения денежной помощи ВПЛ17:00
- Дуда раскрыл подробности военной помощи Украине15:00
- Под Киевом открылся летний лагерь для детей-переселенцев14:00
- Украина обыграла Ирландию в стартовом матче Лиги наций (ВИДЕО)13:00
- В оккупированном Стаханове сгорела база "вагнеровцев"12:00
- РФ провела ротацию в "руководстве" ОРДО11:00
- Можно ли играть в игровые автоматы онлайн бесплатно и получать выигрыши?10:00
- Пенсії під час війни: як виплачують?17:00
- Все буде добре, коли ми допомагаємо один одному13:00
- Особенности выбора онлайн казино11:00
- «Можем павтаріть». Як Росія влаштовує геноцид українців17:00
- Пільгове розмитнення авто: допомога волонтерам чи спекулянтам?13:00
- Пам’ятки під обстрілами: як захистити культуру від війни?13:00
- У пошуках пального. Що відбувається на заправках?10:00
- Казино Slotor с коллекцией лучших слотов в Украине11:00
- Вступна кампанія в умовах війни: що потрібно знати15:00
- В оккупированном Стаханове сгорела база "вагнеровцев"
- ООН изменила условия для получения денежной помощи ВПЛ
- Особенности выбора онлайн казино
- Мэр Святогорска подозревается в госизмене
- В ОРДО пропало местное "эфирное телевидение"
- РФ провела ротацию в "руководстве" ОРДО
- Гайдай рассказал о ситуации в Северодонецке
- СБУ задержала экс-боевика "ДНР", который пытался стать десантником ВСУ
- ГБР передаст ВСУ крупный арсенал оружия, обнаруженный в Донецкой области
- В Хмельницком скоро откроется гуманитарный центр "Я-Мариуполь"