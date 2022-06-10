Сегодня в метро Днепра пройдет благотворительный концерт "ТНМК"

10.06.2022 11:00

Сегодня, 10 июня, группа "Танок на майдані Конго" выступит на станции метро "Вокзальная" в Днепре. Начало благотворительного концерта в 18:00, вход – свободный. Об этом музыканты сообщили на своей странице в Facebook.

Мероприятие пройдет в рамках инициативы "БезВІЗ БезВійни" с целью собрать 18 000 евро на автомобиль скорой помощи для Оперативного командования "Восток".

Сделать пожертвование можно будет во время концерта, воспользовавшись QR-кодом на сцене.