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Начался прием заявок на участие в Нацотборе на Евровидение-2023

17.08.2022 15:00
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Начался прием заявок на участие в Нацотборе на Евровидение-2023

В среду, 17 августа, начался прием заявок на участие в Национальном отборе на международный песенный конкурс Евровидение 2023. Об этом сообщает Суспильне.
Нацотбор Евровидения-2023 будет проходить по следующим правилам:
- судей Нацотбора, как и национальное жюри для международного конкурса Евровидение, будут выбирать украинцы путем онлайн-голосования;
- как и в предыдущие годы, к участию допускаются сольные исполнители и группы, уже существующие или созданные специально для участия в Нацотборе;
- язык песни – любой, кроме языка государства-агрессора;
- личное участие в прослушивании участников лонглиста обязательна;
- финал Национального отбора на "Евровидение-2023" состоится в декабре в Киеве. Победителя объявят во время трансляции финала в прямом эфире.



Теги: Евровидение, правила, нацотбор
 
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