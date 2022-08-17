Начался прием заявок на участие в Нацотборе на Евровидение-2023

17.08.2022 15:00

В среду, 17 августа, начался прием заявок на участие в Национальном отборе на международный песенный конкурс Евровидение 2023. Об этом сообщает Суспильне.

Нацотбор Евровидения-2023 будет проходить по следующим правилам:

- судей Нацотбора, как и национальное жюри для международного конкурса Евровидение, будут выбирать украинцы путем онлайн-голосования;

- как и в предыдущие годы, к участию допускаются сольные исполнители и группы, уже существующие или созданные специально для участия в Нацотборе;

- язык песни – любой, кроме языка государства-агрессора;

- личное участие в прослушивании участников лонглиста обязательна;

- финал Национального отбора на "Евровидение-2023" состоится в декабре в Киеве. Победителя объявят во время трансляции финала в прямом эфире.