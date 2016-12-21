Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

В Красном Луче прогремело два мощных взрыва

21.12.2016 12:46
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Красном Луче прогремело два мощных взрыва

Вчера, 20 декабря в оккупированном Красном Луче прогремели два сильных взрыва.
Об этом сообщают подписчики сообществ"Подслушано. Красный Луч" и "КРАСНЫЙ ЛУЧ слезам не верит !", передает Трибун.
Местные жители утвержают, что причиной одного из взрывов послужила детонация боеприпасов, которые на грузовике перевозили террористы.
Кроме того, пользователи пишут, что в некоторых домах и в школе повылетали стекла.

Блогер Alexander Falcon сообщил в твиттере, что в результате взрыва выбито 20 окон и двери в Княгиненской больнице. Кроме того утверждается, что есть пострадавшие среди мирного населения.
По информации источника, 5 террористов получили ранения, одному отрвало ногу.



Теги: Донбасс, Красный Луч, взрывы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх