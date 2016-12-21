В Красном Луче прогремело два мощных взрыва

21.12.2016 12:46

Вчера, 20 декабря в оккупированном Красном Луче прогремели два сильных взрыва.

Об этом сообщают подписчики сообществ"Подслушано. Красный Луч" и "КРАСНЫЙ ЛУЧ слезам не верит !", передает Трибун.

Местные жители утвержают, что причиной одного из взрывов послужила детонация боеприпасов, которые на грузовике перевозили террористы.

Кроме того, пользователи пишут, что в некоторых домах и в школе повылетали стекла.

Блогер Alexander Falcon сообщил в твиттере, что в результате взрыва выбито 20 окон и двери в Княгиненской больнице. Кроме того утверждается, что есть пострадавшие среди мирного населения.

По информации источника, 5 террористов получили ранения, одному отрвало ногу.