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Жилой сектор Ирмино ночью подвергся массированному обстрелу боевиков
14.01.2017 10:38
В ночь на 14 января боевики незаконных вооруженных формирований обстреляли жилые здания в городе Ирмино. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.
Обстрел угрожал жизни и здоровью гражданских жителей.
Информацию передали в Совместный центр контроля и координации прекращения огня.
Отмечается, что за последние трое суток террористы в Донбассе осуществляли провокационные обстрелы украинских войск на луганском направлении около населенных пунктов Калиново-Попасная и Новозвановка. При этом огонь велся и по населенным пунктам, которые временно подконтрольны боевикам.
Фото: https://twitter.com
Теги: Донбасс, Ирма Витовская, жилет, боевики, обстрелы
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