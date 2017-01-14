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Архив - Луганская область

Жилой сектор Ирмино ночью подвергся массированному обстрелу боевиков

14.01.2017 10:38
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Жилой сектор Ирмино ночью подвергся массированному обстрелу боевиков

В ночь на 14 января боевики незаконных вооруженных формирований обстреляли жилые здания в городе Ирмино. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Обстрел угрожал жизни и здоровью гражданских жителей. 

Информацию передали в Совместный центр контроля и координации прекращения огня. 

Отмечается, что за последние трое суток террористы в Донбассе осуществляли провокационные обстрелы украинских войск на луганском направлении около населенных пунктов Калиново-Попасная и Новозвановка. При этом огонь велся и по населенным пунктам, которые временно подконтрольны боевикам.


Фото: https://twitter.com

Теги: Донбасс, Ирма Витовская, жилет, боевики, обстрелы
 
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