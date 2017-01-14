Жилой сектор Ирмино ночью подвергся массированному обстрелу боевиков

14.01.2017 10:38

В ночь на 14 января боевики незаконных вооруженных формирований обстреляли жилые здания в городе Ирмино. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Обстрел угрожал жизни и здоровью гражданских жителей.

Информацию передали в Совместный центр контроля и координации прекращения огня.

Отмечается, что за последние трое суток террористы в Донбассе осуществляли провокационные обстрелы украинских войск на луганском направлении около населенных пунктов Калиново-Попасная и Новозвановка. При этом огонь велся и по населенным пунктам, которые временно подконтрольны боевикам.