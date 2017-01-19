- Плотницкий исключил возвращение ЛНР в Украину08:34
- Украина и «ЛНР» умалчивают, кто в итоге оплатил задолженность «республики» по воде22:20
- На Донбассе двое украинских военных получили ранения, - штаб АТО20:30
- Две трети боевиков «ЛНР» готовы сложить оружие14:40
- Плотницкий уехал в Москву и не выходит на связь со своим окружением10:40
- Савченко: Вернуть Донбасс можно лишь путем сдачи на время Крыма22:20
- Россия не заинтересована в масштабных военных действиях на Донбассе до лета19:40
- Что делать переселенцам-пенсионерам, которые не прошли идентификацию Ощадбанка11:30
- "У нас есть как минимум четыре повода, чтобы вмешаться в управление государством" - ветераны добровольческих батальонов10:50
- "Що вона собі дозволяє?!": бойовики хочуть позбутися Геращенко з гуманітарної підгрупи18:16
Плотницкий исключил возвращение ЛНР в Украину
Он подчеркнул, что так называемая республика взяла вектор к возврату «в родной дом – Россию, Русский мир».
Глава самопровозглашенной Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий заявил о невозможности возвращения территории республики под контроль Киева.
«Луганская народная республика состоялась! На сегодняшний день это самостоятельное и независимое государство. Если у кого-то еще возникают сомнения, то заявляю во всеуслышание: мы никогда не вернемся в Украину!» – говорится в заявлении руководителя ЛНР, опубликованном на его официальном сайте.
Плотницкий подчеркнул, что ради «свободы, независимости и процветания Луганского края» погибли многие бойцы ЛНР.
Глава ЛНР подчеркнул, что республика взяла вектор к возврату «в родной дом – Россию, Русский мир».
«Сейчас, пребывая с рабочим визитом в Крыму, как никогда чувствуется, что мы едины, что мы русские, какой бы национальности на самом деле и были», – заявил Плотницкий.
Он подчеркнул, что возврат Крыма в Россию является первым и пока что единственным прецедентом воссоединения самого разделенного народа в мире. «Но жители Донбасса также выразили свою волю на референдуме 12 мая 2014 года», – заявил глава так называемой ЛНР.
Плотницкий поблагодарил от имени всех жителей ЛНР российский народ «за постоянно оказываемую помощь и поддержку, за сотрудничество и партнерство на всех уровнях».
Источник: comments.ua.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, ЛНР, Плотницкий
- Еще одна версия визита Савченко в Россию: она хочет попасть в "ДНР/ЛНР"
- Люди Бородая сорвали депортацию боевика "ЛНР" из России в Украину
- Путин не собирается "забирать" Донбасс: "Это серьёзный вопрос, который касается судеб всей России и людей, которые проживают в Донбассе" (ВИДЕО)
- "Донбасс- это Украина" - так считают почти 40% жителей "ДНР/ЛНР" и хотят скорее вернуть украинскую власть
- Лавров хочет, чтобы Киев напрямую договорился с "ДНР-ЛНР" о попранной РФ границе
- Мнение: Украина не проведет полной амнистии для сепаратистов и не оставит Л-ДНР в нынешнем виде в составе страны
- Январь. Прифронтовую рощу снегом засыпает09:15
- Околиц чёрно-белое безмолвие08:45
- Плотницкий исключил возвращение ЛНР в Украину08:34
- Украина и «ЛНР» умалчивают, кто в итоге оплатил задолженность «республики» по воде22:20
- В зоне АТО задержан гражданин РФ21:30
- «ДНР» заявляет о выходе в 2017 году на границы всей Донецкой области21:00
- На Донбассе двое украинских военных получили ранения, - штаб АТО20:30
- СБУ уличила чиновников Донецкой железной дороги в получении «отката»19:00
- Нацгвардейцы стреляли под Мариуполем 17:20
- В «ДНР» заявили, что могут «мобилизовать» 250 тыс. человек16:40
- Январь. Прифронтовую рощу снегом засыпает09:15
- Сенегал и Нигерия приготовились к вторжению в Гамбию 08:57
- Околиц чёрно-белое безмолвие08:45
- Плотницкий исключил возвращение ЛНР в Украину08:34
- Китай выступил за полный запрет на ядерное оружие08:25
- Кабмин отчитался: с 1 января выросли зарплаты бюджетников и госслужащих08:16
- 13 ошибок по уходу за собственной кожей08:00
- Венесуэла выпустила вертикальные банкноты07:49
- Сазонов: в ближайшее время "Оппоблок" будет уничтожен07:38
- Китай намерен помочь Украине в войне против России07:25
- Январь. Прифронтовую рощу снегом засыпает09:15
- Околиц чёрно-белое безмолвие08:45
- 13 ошибок по уходу за собственной кожей08:00
- Найден план Даллеса по Донбассу. Сенсационный документ. ВИДЕО21:50
- Молодой женщине важно знать...18:50
- Станет ли Порошенко вторым Скоропадским?11:40
- Криминальные акции «Киевэнерго»: дело спускают на тормозах?16:30
- Холодная вода подарит бодрость. Если не переборщить…10:05
- Медики назвали болезнь – главную причину смерти женщин в 21 веке17:35
- Какой день в 2017 году будет самым депрессивным, выяснили ученые15:02
- Новый транш МВФ: озвучены шокирующие требования
- Что делать переселенцам-пенсионерам, которые не прошли идентификацию Ощадбанка
- "Вбив наповал": Сурков розповів ватажкам "Л/ДНР" про плани Кремля
- В Новоазовске оккупанты устроили массовую драку – 20 боевиков в больнице.
- Уфологи обнаружили на Марсе "инопланетного воина"
- Путин внезапно стал откровенным
- Плотницкий уехал в Москву и не выходит на связь со своим окружением
- Противник пытается вытеснить наши войска из окраин Еленовки, - ИС
- "Що вона собі дозволяє?!": бойовики хочуть позбутися Геращенко з гуманітарної підгрупи
- Нусс о том, каким будет следующий шаг Надежды Савченко