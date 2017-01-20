Оккупированная часть Луганщины снова может остаться без воды

20.01.2017 19:27

Энергетики снова обесточат объекты Попаснянского водоканала, который обеспечивает водоснабжение неподконтрольной территории Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба "Луганского энергетического объединения, передает "Остров".



"С 23 января Луганское энергетическое объединение начнет отключать электричество на объектах Попаснянского водоканала, поставляющего воду на НКТ. Данное решение продиктовано отсутствием прогресса в решении проблемы задолженности водоканала. В частности, на данный момент водоканал прекратил едва начавшийся процесс погашения задолженности перед ЛЭО, при том, что энергетики так и не получили от водников график погашения задолженности", - говорится в сообщении.



Энергокомпания начнет отключения с Петровской насосной станции.



В сообщении отмечается, что на 20 января Попаснянский водоканал задолжал Луганскому энергетическому объединению более 117 млн грн. Эти долги формировались на протяжении полутора лет - при ежемесячном потреблении на сумму порядка 7-8 млн грн водники оплачивали максимум 150 тыс. грн. В свою очередь, это связано с тем, что до 90 % добытой воды поступает на территорию, неконтролируемую правительством (НКТ).



В решении данной проблемы успели поучаствовать Международный Комитет Красного Креста, различные министерства и ведомства, участники Минских переговоров. В начале января сообщалось, что впервые после почти года переговоров механизм расчетов за водоснабжение заработал. 6 января коммунальному предприятию "Попаснянский районный водоканал" была уплачена часть долга в сумме 10,5 миллионов гривен за водоснабжение на неподконтрольную территории Луганской области.



По состоянию на 1 января 2017 г. потребители задолжали Луганскому энергетическому объединению около 5,4 млрд грн. Из этой цифры более чем 80 процентов задолжали потребители с неконтролируемой территории (НКТ) - около 4,9 млрд грн. Долг ЛЭО перед ГП «Энергорынок» составляет около 4,7 млрд грн.