Сегодня ОБСЕ будет наблюдать за разведением сторон в Станице Луганской

25.01.2017 09:15

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ 25 января будут наблюдать за попыткой разведения сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской. Об этом на брифинге в Луганске сообщил первый заместитель руководителя СММ Александр Хуг, сообщают украинские СМИ.