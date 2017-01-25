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Сегодня ОБСЕ будет наблюдать за разведением сторон в Станице Луганской
25.01.2017 09:15
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ 25 января будут наблюдать за попыткой разведения сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской. Об этом на брифинге в Луганске сообщил первый заместитель руководителя СММ Александр Хуг, сообщают украинские СМИ.
Фото: www.pravda.com.ua/
Теги: Донбасс, разведение, ОБСЕ, Станица Луганская, Александр Хуг
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