- Генерал: Разводя войска, ВСУ зайдут на Донбасс21:14
- Елена Зеленская намерена улучшить питание в школьных столовых20:39
- Должно было погибнуть много людей: выяснились подробности теракта, который готовили в Запорожье20:15
- "Украина в большой опасности", - Арестович экстренно обратился к Верховной Раде с призывом19:51
- «Не опасна ли беременность в таком возрасте»: В сети обсуждают изменившуюся фигуру Порошенко17:52
- Украину ждет "формула Сталина" - Пионтковский озвучил самые худшие опасения16:28
- Серед нагороджених міст-лідерів — Маріуполь, - інфо16:07
- Три варианта: У Зеленского озвучили сценарии для Донбасса15:25
- СБУ вывела из ОРЛО экс-члена НВФ «ЛНР», предоставившего важные факты против РФ14:38
- "Оцените красоту игры", - Березовец раскрыл суть плана "Б" команды Зеленского по Донбассу14:19
Зеленский испугался и на Донбассе перешел к тактике Порошенко: теперь Украину устроит только один вариант
Команда президента Владимира Зеленского испугалась реакции общества и многотысячной акции протеста в центре Киева против разведения войск и резко решила перейти к тактике предыдущего главы государства Петра Порошенко. Она состояла в постоянном откладывании выполнения Минских договоренностей до момента, когда изменится власть в США и России.
Об этом в комментарии изданию "Апостроф" заявил военный эксперт Михаил Жирохов. Срыв разведения войск произошел закономерно, его стоило ожидать. Вчерашняя акция на Майдане (вече в Киеве 6 октября) очень смутила военное и политическое руководство и они взяли тот же принцип, который был при Петре Порошенко - заявили, что разведение невозможно, поскольку продолжаются обстрелы. Такие "разведения" продолжаются с 2016 года, но они не происходят, потому что нет паузы в 7 дней - это одно из условий Минских договоренностей. "Режим тишины" сохранялся в Станице Луганской, но там было ОБСЕ, которое подтвердило, что обстрелов не было в течение 7 дней. А ни в Золотое, ни в Петровское ОБСЕ не заезжает, поскольку они считают, что это очень опасно. А поэтому, были обстрелы или нет - решают военные на местах. Контролировать войска "на нуле" практически невозможно. У каждого за 5 лет войны появились "неучтенные боеприпасы". Есть люди, которые имеют личные претензии к Украине. А еще есть "третья сила" - люди, которые не контролируются ни украинской, ни оккупационной властью. Но если бы наша власть захотела развести войска, она бы это сделала. Но они увидели, что есть противодействие в обществе, поэтому они не будут с этим спешить. С военной точки зрения в разведении сил на 2 км, как это было предусмотрено, смысла нет - любой миномет стреляет на 4-7 км, не говоря уже о ствольной артиллерии. Поэтому обстрелы продолжались бы. Для того, чтобы ни одно из вооружений не доставало до цели, надо их отводить минимум на 40 км. Но в условиях высоко урбанизированной территории Донбасса - это нонсенс, поскольку в таком случае, мы будем отдавать населенные пункты с людьми. Разведение войск на 2 км - это жест политической воли. Но сегодня мы отвели на 2 км, завтра на 10, послезавтра - на 40, а через неделю - дойдем до административных границ Донецкой и Луганской областей. Если мы начнем отводить силы, то уже не остановимся. Единственный существующий вариант - это миротворческие силы. Он отработан в Югославии, где миротворцы имели и танки, и артиллерию, и вертолеты для того, чтобы заставить противника отойти и убрать оружие. Другого варианта просто нет. Я понимаю, что разведение войск прописано в Минских договоренностях. Но в каких условиях они писались? Первый "Минск" - это Иловайск и российские танки под Мариуполем, второй - это военные действия под Дебальцево. Мы не могли в таких ситуациях диктовать условия. Нынешней власти нужно продолжать ту же политику, которую проводилась при Порошенко. Они откладывали выполнение "Минска" до того момента, пока не сменится власть или в США, или в России. Только тогда можно будет пересматривать Минские договоренности. Сейчас надо было просто накапливать силы и удерживать линию соприкосновения. Если общество будет реагировать так же, как и сейчас, то конфликт на Донбассе останется на существующем уровне. "Вживую" выводить войска в поле невозможно. В войсках сейчас и без того осталось 40-50% личного состава, а если мы их отведем, то вообще разрушим армию. Если Путин решится на "принуждение к миру", то обострение может быть не локальным, а всеобщим. Россия должна начинать боевые действия или демонстрировать свою готовность начинать боевые действия и в Харьковской, и в Сумской, и в Черниговской областях. А локальное обострение на линии разграничения в ближайшее время будет продолжаться. Боевики будут "пробовать на зуб", что осталось в украинской армии после всех этих переговоров. Такой шаг просматривается даже невооруженным глазом.
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, войска, разведение, ОБСЕ, Порошенко, Минские договоренности, Зеленский
- США затеяли геополитическую игру, где Украина в роли пешки
- В ОБСЕ поддержали "формулу Штайнмайера" и Путина: что на это ответит Зеленский
- Россия боится контроля миссии ООН на Донбассе: требует подписать несбыточную резолюцию
- Порошенко уверяет, что "ни одного кусочка села Украина не отдаст", а в Дебальцево будут разводить войска
- Благодаря минскому процессу все страны мира объединились вокруг Украины и усилили давление на РФ, - Луценко
- Для выхода из кризиса и объединения Украины нужна конституционная реформа - Лёвочкин
- Генерал: Разводя войска, ВСУ зайдут на Донбасс21:14
- В "Л-ДНР" зганяють в бойовики місцевих "комунальників"19:19
- Цены на квартиры в Луганске: россиянин рассказал, сколько стоит жилье. ВИДЕО18:50
- "Мы с войны не уйдем, ни одного метра земли не отдадим", - у Яроша обратились к Зеленскому17:30
- Пушилин отправился в Абхазию на «инаугурацию» Хаджимбы17:06
- Ярош грозится вывести свою армию на оставленные ВСУ позиции16:44
- Серед нагороджених міст-лідерів — Маріуполь, - інфо16:07
- "Нацкорпус" привез гумпомощь жителям Золотого15:16
- Российские войска двинули военную технику к Луганскому аэропорту "ситуация накаляется"15:02
- СБУ вывела из ОРЛО экс-члена НВФ «ЛНР», предоставившего важные факты против РФ14:38
- Генерал: Разводя войска, ВСУ зайдут на Донбасс21:14
- Елена Зеленская намерена улучшить питание в школьных столовых20:39
- Должно было погибнуть много людей: выяснились подробности теракта, который готовили в Запорожье20:15
- "Украина в большой опасности", - Арестович экстренно обратился к Верховной Раде с призывом19:51
- В "Л-ДНР" зганяють в бойовики місцевих "комунальників"19:19
- Цены на квартиры в Луганске: россиянин рассказал, сколько стоит жилье. ВИДЕО18:50
- С 10 октября начинается период удач: Юпитер-планета везения и богатства, переходит в знак Скорпиона! ВИДЕО18:18
- «Не опасна ли беременность в таком возрасте»: В сети обсуждают изменившуюся фигуру Порошенко17:52
- "Мы с войны не уйдем, ни одного метра земли не отдадим", - у Яроша обратились к Зеленскому17:30
- Пушилин отправился в Абхазию на «инаугурацию» Хаджимбы17:06
- С 10 октября начинается период удач: Юпитер-планета везения и богатства, переходит в знак Скорпиона! ВИДЕО18:18
- Врачи объяснили, кому категорически запрещено есть оливки15:46
- 14 способов сделать невзаимную любовь взаимной13:44
- Скорик: «Патріотизм став меркантильною субстанцією»12:16
- Эти напитки полезно пить перед сном тем, кто хочет похудеть22:25
- Назван самый вредный вид хлеба20:40
- Симптомы, указывающие на повышенный уровень холестерина18:16
- Главная опасность наращивания ресниц15:03
- Восемь способов избавиться от осенней хандры11:00
- Верные признаки того, что ваш организм давно пора чистить от токсинов09:46
- Эти знаки Зодиака следующие пять лет ждет удача
- Таких морозов не было 30 лет: синоптики обещают лютую зиму
- «На "Еленовке" женщины перекрывали проезд перевозчикам»: ситуация на КПП ОРДО
- Неожиданно, но факт: назван один из признаков преждевременной смерти
- Федерализация Донбасса, у Зеленского раскрыли все карты: чего ждать украинцам
- «Прелюдия ада»: Донецк взвыл о спасении, с раннего утра город дрожит от взрывов
- «Рвануло так, что одни руины остались»: Центр Донецка сокрушил мощный взрыв
- Марчук обратился к украинцам с важным заявлением из-за отвода ВСУ на Донбассе
- Меркурий в Скорпионе: для этих знаков Зодиака наступает благоприятный период
- Жириновский неудачно отозвался о Донбассе и разозлил сепаратистов: "Когда вы уже выучите?"