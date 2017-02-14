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Архив - Луганская область

Плотницкий ждет извинений от Киева, чтоб возобновить торговлю углем

14.02.2017 18:15
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Плотницкий ждет извинений от Киева, чтоб возобновить торговлю углем
Главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий допускает возобновление поставок угля в Украину  "в случае снятия транспортной блокады". Об этом пишут сепаратистские СМИ.
"Мы не намерены обострять ситуацию. Если Киев извинится за действия своих вооруженных группировок, мы можем рассмотреть его новые предложения", - заявил Плотницкий.
Напомним, ранее ветераны АТО под руководством нардепов Семенченко и Парасюка заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск-Лисичанск-Попасная около населенного пункта Золотое Луганской области, выступая против торговли с "республиками". 
 

Фото: sharij.net/

Теги: Донбасс, Киев, торговля, уголь, извинения, Плотницкий
 
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