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Архив - Луганская область

В Станице Луганской "штурмуют" Ощадбанк и пенсионный фонд

18.07.2017 07:40
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В Станице Луганской "штурмуют" Ощадбанк и пенсионный фонд

В понедельник, 17 июля, в прифронтовой Станице Луганской большой ажиотаж возде отделения Ощадбанка и около здания Пенсионного фонда. Это жители оккупированной Луганщины приехали за украинскими пенсиями.
По информации редакционного источника Трибун, некоторые люди даже ночуют на ступеньках.
Подобная ситуация наблюдается и на ТЦ "Квадрат". Фиксируется огромная очередь к банкомату.
Отмечается, что жителям Станицы Луганской практически невозможно получить деньги.



Теги: Донбасс, Ощадбанк, штурм, Станица Луганская
 
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