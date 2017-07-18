В Станице Луганской "штурмуют" Ощадбанк и пенсионный фонд

18.07.2017 07:40

В понедельник, 17 июля, в прифронтовой Станице Луганской большой ажиотаж возде отделения Ощадбанка и около здания Пенсионного фонда. Это жители оккупированной Луганщины приехали за украинскими пенсиями.

По информации редакционного источника Трибун, некоторые люди даже ночуют на ступеньках.

Подобная ситуация наблюдается и на ТЦ "Квадрат". Фиксируется огромная очередь к банкомату.

Отмечается, что жителям Станицы Луганской практически невозможно получить деньги.