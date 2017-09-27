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"В Луганске сейчас творится беспредел! Родителям срочно нужна помощь!" - пророссийская украинка из Санкт-Петербурга шокировала Сеть рассказом из Луганска
Жители оккупированного Луганска превратились "в бесправных крепостных, которые ведут полуголодное существование". О серийном беззаконии и беспределе на собственной странице в соцсети сообщила Наталья Романова из Санкт-Петербурга, возмущенная бандитской схемой вымогательства денег у ее родителей в Луганске, передает dialog.ua.
Романова сразу призналась, что не в восторге от позиции "обезумевшего Киева", но ситуация с вымогательством 30 000 рублей у родителей просто шокировала ее. Она рассказала о том, что "власти" "ЛНР" под выдуманным предлогом пытаются забрать у ее родителей дом, выписав крупный штраф и требуя его выплаты. При этом Романова сообщила, что если деньги не будут выплачены, то после отключения электроэнергии и конфискации всего имущества боевики заберут весь дом.
Теги: Донбасс, Луганск, Российская Федерация, дом, штраф, вымогательство, ЛНР
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