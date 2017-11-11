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Архив - Луганская область

Обстрелы и взрывы в Луганской области: появилась сводка СММ ОБСЕ

11.11.2017 10:53
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Обстрелы и взрывы в Луганской области: появилась сводка СММ ОБСЕ

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 10 ноября), в Луганской области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня (включая ориентировочно 60 взрывов), по сравнению с предыдущим отчетным периодом (когда, среди прочего, было зафиксировано около 75 взрывов).

Так, вечером 8 ноября, находясь на северной окраине подконтрольного правительству г. Попасная (69 км к западу от Луганска), наблюдатели зафиксировали 4 взрыва, оцененных как выстрелы из миномета (82 мм), 25 очередей из крупнокалиберного пулемета, около 30 выстрелов из пушки боевой машины пехоты (БМП-2, 30 мм) и автоматического гранатомета — все в 3–5 км к юго-востоку и юго-западу.

Днем 9 ноября, осуществляя мониторинг в 3 км к западу от подконтрольного правительству с. Орехово-Донецкое (44 км к северо-западу от Луганска), команда СММ слышала 11 взрывов неопределенного происхождения в 4–8 км к юго-юго-востоку.

Осуществляя мониторинг в 2 км к востоку от подконтрольного правительству с. Кряковка (38 км к северо-западу от Луганска), члены патруля Миссии слышали 18 взрывов неопределенного происхождения в 3–5 км к юго-западу.

Находясь в 4 км к западу от подконтрольного боевикам "ЛНР" с. Веселогоровка (64 км к западу от Луганска), наблюдатели слышали 2 взрыва неопределенного происхождения, оцененные как артиллерийский огонь в 10 км к юго-западу.



Теги: Донбасс, взрывы, обстрелы, СММ ОБСЕ
 
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