Донетчину расстреливали накануне перемирия: сводка СММ ОБСЕ

24.12.2017 08:05

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером первых суток перемирия - 23 декабря), в Донецкой области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня. В частности, зафиксировано около 320 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда, среди прочего, было зафиксировано приблизительно 190 взрывов.



Вечером 21 и ночью 22 декабря камера СММ, установленная на Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка) зафиксировала (в хронологической последовательности) примерно 30 снарядов с востока на запад и 2 — с запада на восток, 1 взрыв неопределенного происхождения, а затем в общей сложности ориентировочно 80 взрывов неопределенного происхождения, примерно 660 снарядов (435 с востока на запад, около 200 с запада на восток, 8 с северо-востока на юго-запад, 12 с юго-запада на северо-восток, 3 с юго-востока на северо-запад и 2 с юга на север), 10 трассирующих снарядов с востока на запад и 1 — с запада на восток, 2 осветительные ракеты (1 с востока на запад и еще 1 с запада на восток) — все в 1–3 км к югу. На следующий день эта же камера зафиксировала 1 взрыв неопределенного происхождения в 1–3 км к югу.



Поздно вечером 21 и в ночь на 22 декабря камера СММ, установленная на контрольном пункте въезда-выезда в подконтрольном правительству пос. Майорск (45 км к северо-востоку от Донецка), зафиксировала огневую активность в такой хронологической последовательности: 6 трассирующих снарядов с востока на запад, 3 взрыва неопределенного происхождения, 2 снаряда с юга на север и 2 — с востока на запад в 2–4 км к юго-востоку. На следующий день камера зафиксировала снаряд с юга на север в 2–4 км к юго-востоку.



Вечером 21 декабря, находясь в подконтрольном правительству г. Светлодарск (57 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели слышали около 40 взрывов (из них 3 были оценены как выстрелы из 82-мм и 120-мм минометов, 5 — как разрывы снарядов, а остальные — как взрывы неопределенного происхождения) и ориентировочно 160 выстрелов и очередей из крупнокалиберного пулемета и автоматического гранатомета — все в 2–7 км в секторе от востоко-юго-востока до западо-юго-запада. На следующий день с той же позиции команда Миссии слышала около 60 взрывов неопределенного происхождения, а также 180 выстрелов и очередей из стрелкового оружия в 3–7 км к юго-востоку.



Вечером 21 и в ночь на 22 декабря камера СММ, установленная в 1 км к юго‑западу от с. Широкино (20 км к востоку от Мариуполя), зафиксировала (в хронологической последовательности) примерно 40 снарядов с востока на запад и 5 — с запада на восток, за которыми последовало в общей сложности 70 трассирующих снарядов (ориентировочно 60 с востока на запад и около 10 с запада на восток) и 2 выпущенные вверх осветительные ракеты — все в 5–8 км к северу. На следующий день эта же камера зафиксировала огневую активность в такой хронологической последовательности: 7 взрывов неопределенного происхождения, 4 осветительные ракеты с востока на запад и в общей сложности 19 снарядов (16 с востока на запад и 3 с запада на восток) — все в 5–8 км к северу.



Днем 22 декабря, находясь в подконтрольном "ДНР" г. Дебальцево (58 км к северо-востоку от Донецка) на протяжении почти 5 часов, члены патруля Миссии слышали 82 взрыва неопределенного происхождения, а также 13 выстрелов и очередей из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета — все на расстоянии 3–5 км в секторе от юго-юго-запада до северо-северо-запада.



Осуществляя мониторинг на железнодорожной станции в подконтрольном "ДНР" г. Ясиноватая (16 км к северо-востоку от Донецка) на протяжении около 3 часов, наблюдатели слышали 20 взрывов неопределенного происхождения и примерно 20 выстрелов и очередей из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета — все в 2–6 км к северо-западу.



Ведя наблюдение в подконтрольном "ДНР" г. Докучаевск (30 км к юго-западу от Донецка) в течение примерно 1 часа, члены патруля Миссии слышали 10 взрывов неопределенного происхождения в 3–5 км к западу.



Со своей позиции приблизительно в 3 км юго-восточнее подконтрольного правительству с. Лебединское (16 км к востоку от Мариуполя), наблюдатели слышали 13 взрывов неопределенного происхождения на неустановленном расстоянии к северо-северо-востоку.

Напомним, что 23 декабря, в первый день перемирия, зафиксировано 3 факта нарушения перемирия со стороны боевиков. В рядах ВСУ есть потери.