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Частная разведка США: Россия допустила путч в «ЛНР», чтобы показать отсутствие контроля над ОРДЛО
Россия могла допустить текущую ситуацию в Луганске для того, чтобы правдоподобнее казалась версия Кремля о его непричастности к процессам в ОРДЛО. Об этом говорится в материале разведывательно-аналитической компании Stratfor, которой есть в распоряжении "Апострофа".
"Как бы там ни было, интерес Кремля заключается в поддержании стабильности в Луганске. Москва могла допустить эскалацию ситуации, чтобы создать впечатление, что Россия не контролирует сепаратистские силы напрямую, и добавить "правдоподобия" в отрицание своей роли в конфликте.
Однако маловероятно, что Кремль позволит ситуации ухудшиться до такой степени, что внутренняя ссора боевиков станет угрожать его контролю над оккупированной территорией или его переговорам о вводе миссии миротворцев ООН на Донбасс", - считают аналитики.
Теги: США, Донбасс, Луганск, Российская Федерация, ООН, ЛНР, Плотницкий, путч
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