На Луганщине грядет отстрел

25.11.2017 08:23

В Попаснянском районе (подконтрольная часть Луганской области) состоится отстрел хищных животных.



25 и 26 ноября в период с 08:00 до 15:00 на территории Попаснянского района будет осуществляться отстрел хищных животных силами сотрудников первичных охотничьих коллективов.



Это будет происходить по распоряжению командира ОТГ "Луганск" и согласно письму председателя Попаснянской районного совета общества охотников и рыболовов.



Дело в том, что в последнее время из-за запрета охоты в зоне проведения АТО, хищников стало значительно больше. Участились случаи нападения на домашних животных, существует опасность и для людей.