Последние новости раздела
- В Северодонецке проходит Всеукраинский форум11:55
- Страшные потери на фронте. Политиков просят прийти в себя11:12
- В Петровском, где развели войска, вовсю идет стрельба10:57
- Аброськін: Люди на Донеччині ніколи не хотіли війни10:43
- Сорвано открытие важного КПВВ у линии разграничения10:33
- Пиротехники уберегли Луганщину от 5 трагедий10:29
- Горела подконтрольная Луганщина10:02
- Начался ремонт моста у Станицы Луганской09:37
- Давление на донбасские пункты пропуска увеличилось09:28
- В ОРЛО устроили истерику из-за решения украинской стороны открыть КПВВ08:55
В Северодонецке проходит Всеукраинский форум
09.12.2017 11:55
В Северодонецке, где сейчас сосредоточены областные власти Луганской области, проходит Всеукраинский форум представителей общественных организаций людей с инвалидностью.
Участие в форуме приняли около 50 участников из Луганской, Донецкой, Сумской, Львовской, Харьковской, Полтавской, Киевской областей. Это представители образовательных, реабилитационных, спортивных учреждений и общественных организаций людей с инвалидностью, родители и социальные партнеры мероприятия.
Они в течение трех дней обсуждали тему инклюзивных направлений работы как пути преодоления многосложных проблем для детей и молодежи с инвалидностью в ситуации риска.
Теги: Донбасс, Северодонецк, Луганская область, инвалиды
Читайте также:
- В подарок - троллейбусы и новорожденные
- Школьникам объявили "карантинные каникулы" - с понедельника
- У Сєвєродонецьку посол потрапила на "Війну і мир"
- Папа «украл» собственного сына. Мальчику надоели отчимы
- Многие жители Северодонецка, где нет войны, не считают Россию агрессором (ВИДЕО)
- В зоне АТО нашли жуткий схрон, а в нем - российский след (ВИДЕО)
- В Северодонецке проходит Всеукраинский форум11:55
- Соцсети о ситуации на КПВВ: "Хвоста очереди в тумане не видно"11:28
- Страшные потери на фронте. Политиков просят прийти в себя11:12
- В Петровском, где развели войска, вовсю идет стрельба10:57
- Аброськін: Люди на Донеччині ніколи не хотіли війни10:43
- Сорвано открытие важного КПВВ у линии разграничения10:33
- Пиротехники уберегли Луганщину от 5 трагедий10:29
- Цены в Донецке: опубликован мониторинг цен на продтовары10:16
- Горела подконтрольная Луганщина10:02
- В Мариуполе покарали сирийца за незаконное посещение Крыма09:45
- Начальник Генштаба ВСУ прибыл в зону АТО12:01
- В Северодонецке проходит Всеукраинский форум11:55
- Новый триумф ФК "Шахтер"11:45
- Соцсети о ситуации на КПВВ: "Хвоста очереди в тумане не видно"11:28
- Страшные потери на фронте. Политиков просят прийти в себя11:12
- В Петровском, где развели войска, вовсю идет стрельба10:57
- Аброськін: Люди на Донеччині ніколи не хотіли війни10:43
- Сорвано открытие важного КПВВ у линии разграничения10:33
- Пиротехники уберегли Луганщину от 5 трагедий10:29
- Цены в Донецке: опубликован мониторинг цен на продтовары10:16
- Диетологи объяснили, кому полезно есть фасоль13:40
- Пять фактов о пользе домашних животных10:10
- Здоровый ребенок — награда умным родителям09:47
- Защитники Украины: Воздушные разведчики, боевой «Батя» и женщина-снайпер20:55
- Почему нельзя делать вечернюю пробежку по городу – ответ ученых17:55
- Зимний сезон: полезные продукты для здорового рациона16:02
- Неврологи: Сладкие и жирные продукты делают людей глупее10:58
- Почему кровоточивость десен смертельно опасна: ответ врачей09:28
- Что нужно знать о гормонах каждой женщине08:31
- Какому знаку Зодиака больше всего повезет в 2018 году07:28
- Смертельное ДТП в Харькове: в организме Зайцевой нашли «сюрприз»
- Из зоны АТО пришли страшные вести
- В районе Верхнеторецкого грядет "большая кровь"
- Керченский мост достанется Киеву, - российский политик
- Госдеп США обозначил приоритеты политики в Украине: Тиллерсон заявил, что хочет сделать с Донбассом
- Киев не исключен: генерал назвал направление главного удара РФ по Украине
- Кому биометрический паспорт выдадут бесплатно
- Как сегодня выглядит Донецкий железнодорожный вокзал
- Зарисовка из Донецка: как проходит комендантский час
- Саакашвили с боевиками захватил комитет Верховной Рады Украины, - ГПУ