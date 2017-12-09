В Северодонецке проходит Всеукраинский форум

09.12.2017 11:55

В Северодонецке, где сейчас сосредоточены областные власти Луганской области, проходит Всеукраинский форум представителей общественных организаций людей с инвалидностью.



Участие в форуме приняли около 50 участников из Луганской, Донецкой, Сумской, Львовской, Харьковской, Полтавской, Киевской областей. Это представители образовательных, реабилитационных, спортивных учреждений и общественных организаций людей с инвалидностью, родители и социальные партнеры мероприятия.



Они в течение трех дней обсуждали тему инклюзивных направлений работы как пути преодоления многосложных проблем для детей и молодежи с инвалидностью в ситуации риска.