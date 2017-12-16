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Архив - Луганская область

Обстреляли Станицу Луганскую

16.12.2017 08:20
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Обстреляли Станицу Луганскую

Станично-Луганская райгосадминистрация обнародовала информацию о последствиях военных действий на территории района.

"С 18:20 ч. до 19:15 ч. 15.12.2017 г. из стрелкового оружия и АГС проводился обстрел позиций Вооруженных Сил Украины на окраине ул. Шоссейная, пгт. Станица Луганская в районе спасательной станции. Информации о потерях и разрушений не поступало", - отмечается в сообщении.

Напомним, что за минувшие сутки российско-оккупационные гибридные войска произвели минимальное количество обстрелов за декабрь. Потерь в рядах ВСУ нет.



Теги: Донбасс, Луганская область, обстрел, Станица Луганская
 
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