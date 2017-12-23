Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

В ОРЛО труп мужчины нашли на месте самоподжога

23.12.2017 09:29
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ОРЛО труп мужчины нашли на месте самоподжога

В течение суток в ОРЛО (отдельные районы Луганской области — неподконтрольная Украине территория) было ликвидировано 2 пожара.

Так, в г. Ровеньки (пос. Мирный, ул. Островского) в результате самоподжога хозяина пожаром поврежден деревянный пол на пл. 2 кв. м в жилом доме. На месте пожара обнаружен труп мужчины.

А в Кадиевке (бывший Стаханов), на ул. 2-е Поселение, пожаром, причина возникновения которого устанавливается, уничтожены нежилой дом на пл. 30 кв. м, флигель на пл. 10 кв. м; повреждена крыша 2-го нежилого дома на пл. 2 кв. м.



Теги: Донбасс, пожар, смерть, ЛНР, ОРЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх