В ОРЛО труп мужчины нашли на месте самоподжога

23.12.2017 09:29

В течение суток в ОРЛО (отдельные районы Луганской области — неподконтрольная Украине территория) было ликвидировано 2 пожара.



Так, в г. Ровеньки (пос. Мирный, ул. Островского) в результате самоподжога хозяина пожаром поврежден деревянный пол на пл. 2 кв. м в жилом доме. На месте пожара обнаружен труп мужчины.



А в Кадиевке (бывший Стаханов), на ул. 2-е Поселение, пожаром, причина возникновения которого устанавливается, уничтожены нежилой дом на пл. 30 кв. м, флигель на пл. 10 кв. м; повреждена крыша 2-го нежилого дома на пл. 2 кв. м.