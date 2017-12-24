Танки, гаубицы и самоходки замечены с воздуха в ОРЛО

24.12.2017 11:19

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине с помощью беспилотника увидели огромное количество военной техники в ОРЛО (отдельные районы Луганской области — неподконтрольная Украине территория).



"На основе данных воздушного наблюдения по состоянию на 22 декабря в неподконтрольных правительству районах было обнаружено 31 танк (Т-64 или Т-72) вблизи с. Круглик (31 км к юго-западу от Луганска), 26 гаубиц (семнадцать буксируемых Д-30 "Лягушка", 122 мм, и девять самоходных 2С3 "Акация", 152 мм), 8 минометов (2Б11 "Сани", 120 мм) и 25 танков (Т-64 или Т-72) вблизи пос. Мирное (28 км к юго-западу от Луганска)", - сообщается в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном вечером 23 декабря.