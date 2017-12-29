Предательство и убийство родственника из сил АТО: Грицак

29.12.2017 13:11

Среди погибших в 2014 году украинских десантников самолета Ил-76, к уничтожению которого под Луганским аэропортом причастна российская ЧВК "Вагнера", был близкий родственник одного из наемников. Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, СБУ продолжает работу по установлению членов ЧВК "Вагнера" к военным преступлениям в Украине и других государств.

"На сегодняшний день нами установлено уже более 2 тысяч человек из ЧВК", - сказал Грицак.

"Вы помните сбитый Ил-76 над Луганским аэропортом в июне 2014 года, когда погибло 40 десантников и 9 членов экипажа. Среди погибших был и командир отделения 25-й

Днепровской воздушно-десантной бригады ВСУ старший солдат Олег Лифинцев, родом из Каховки. Мы установили, что его родственник Алексей Лифинцов - предательУкраины из Севастополя, проходит службу в "ЧВК Вагнера" и занимает должность командира минометной батареи, его личный номер М1184", - говорит глава украинской спецслужбы.

По его словам, СБУ располагает документальной информацией о том, что часть наемников ЧВК "Вагнера" почти ежедневно летом 2014 года обстреливали Луганский аэропорт.

"Мы устанавливаем степень родства этих людей, но могу сказать, что это близкий родственник, и, представьте себе, десантник был в Ил-76, а его родственник служит в ЧВК", - сказал Василий Грицак.