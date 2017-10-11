СБУ: В рядах "ЛНР" с начала АТО воевали более 300 сербов

11.10.2017 20:49

В рядах незаконных вооруженных формирований "ЛНР" с начала АТО воевали свыше трех сотен граждан Сербии. Об этом на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина", сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"Возможно, кто-то уже слышал о так называемом "украинском законе", как его называют в Сербии. Этот закон был принят в 2014 году, и, фактически, по этому закону граждане Сербии, которые принимали участие (в боевых действиях, - ред.) на территории Украины, должны привлекаться к уголовной ответственности, когда до них "дотянутся" руки правосудия Сербии. На сегодня нам известно, что только на территории "ЛНР" с начала конфликта на Донбассе воевали более 300 граждан Сербии", - сказал он.

Грицак рассказал, что сербской стороне направлялись данные относительно боевиков - граждан этой страны. По его словам, большинство "сербского" подразделения "ЛНР" дислоцировалось в районе оккупированного Алчевска. "Мы имеем фамилии и конкретные адреса", - добавил он.

Ранее в ГПУ отчитались об осуждении боевика "ЛНР" к 10 годам тюрьмы одним из украинских судов.