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Операция "Верхнеторецкое": что случилось на самом деле
О ситуации с населенным пунктом Верхнеторецкое, который то ли освободили от оккупантов, то ли нет, рассказал бывший разведчик, сражавшийся в зоне АТО, действующий волонтер Фонда "Повернись живим" ("Вернись живым") Андрей Рымарук.
Вот, что пишет Андрей на странице Фонда "Повернись живим" ("Вернись живым") в Фейсбуке:
"Населенный пункт Верхнеторецкое перешел под полный контроль легендарного второго батальона 95-ой бригады… Эта новость с передовой взорвала социальные сети и стала одной из центральных…. Как и в предыдущих, уверенных действиях входа в "серые зоны" – операция 95-ки была дерзкой и молниеносной. Противнику оставалось принять ее как должное.
…Многие скептики говорят о несущественном продвижении десантуры, но эти ребята, как никто другой, знают цену каждого метра земли. Тем более, пару дней назад, в самом начале операции, в тяжелом бою с противником погибло двое бойцов 95-й. Непоправимые потери и жажда мести лишь ускорили процесс освобождения Верхнеторецкого.
"Лицо в лицо, тяжело! Мы сделаем их", - уставшим голосом говорил мне один из десантников. Поверьте, ребятам было не сладко. Сам в свое время неоднократно ходил в разведку на этом направлении. Не так уж и просто пройтись вдоль посадки, нафаршированной саперами, или перебежать через открытое поле.
По факту, мы установили полный визуальный и огневой контроль за улицами Мира и Червоная, которые плавно уходят в поселок Бетманово, за который "бывшие шахтеры и трактористы" не без помощи регулярной армии РФ будут биться до последнего. Ведь за крайним домом находится стратегически важная автомагистраль Е50 – так называемая южная артерия, соединяющая временно оккупированные Горловку, Ясиноватую и Донецк".
Напомним, что, по данным пресс-центра штаба АТО, украинские военнослужащие в районе Верхнеторецкого "улучшили тактическое положение".
Теги: Донбасс, АТО, десантники, ВСУ, оккупанты, Верхнеторецкое
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