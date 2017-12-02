Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Летящие мины, подрыв и смертельное ранение: уточненные данные из зоны АТО

02.12.2017 14:28
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Летящие мины, подрыв и смертельное ранение: уточненные данные из зоны АТО

Спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил сегодня во время традиционного брифинга, что за прошлые сутки по всей линии соприкосновения зафиксировано 26 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. Враг выпустил по позициям наших войск 34 мины калибра 120 мм, и 59 мин калибра 82 мм.

"Отмечу, что уже этой ночью зафиксировано 2 враждеских обстрела по позициям вблизи Луганского. Враг применил запрещенные минометы калибра 120 мм, в общем выпустив 19 боеприпасов", - заявил Мотузяник.

По его словам, чтобы успокоить противника, за минувшие сутки военнослужащие ВСУ 14 раз открывали огонь, используя штатное вооружение.

"Вчера в результате вражеского обстрела у Троицкого, один защитник Украины получил тяжелое ранение. Он был оперативно эвакуирован, но, к сожалению, от полученных ран военнослужащий скончался в больнице г. Попасная, - отметил спикер. - Кроме этого, в районе Верхнеторецкого в результате подрыва на вражеской растяжке получил ранения еще один украинский военный. Он был доставлен в военный мобильного госпиталь, где ему предоставляется вся необходимая медицинская помощь".

Напомним, что опубликована карта из зоны АТО, отображающая обстановку за минувшие сутки.



Теги: Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, оккупанты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх