Мобильный "офис" Ощадбанка едет в зону АТО на Луганщине

13.01.2018 17:08

В период с 16 по 19 января мобильное подразделение Ощадбанка обслужит клиентов вблизи линии соприкосновения в Луганской области.



График работа МП Ощадбанка опубликовало на своей странице в Фейсбуке график опубликовало Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины:





Напомним, что с ноября 2015 года в Донецкой и Луганской областях работают мобильные банковские подразделения Ощадбанка для предоставления банковского обслуживания жителям населенных пунктов прифронтовой зоны.



Специалисты банка предоставляют широкий спектр банковских и финансовых услуг, в частности, по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS- терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и др.