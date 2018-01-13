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Архив - Луганская область

Мобильный "офис" Ощадбанка едет в зону АТО на Луганщине

13.01.2018 17:08
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Мобильный "офис" Ощадбанка едет в зону АТО на Луганщине

В период с 16 по 19 января мобильное подразделение Ощадбанка обслужит клиентов вблизи линии соприкосновения в Луганской области.

График работа МП Ощадбанка опубликовало на своей странице в Фейсбуке график опубликовало Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины:


Напомним, что с ноября 2015 года в Донецкой и Луганской областях работают мобильные банковские подразделения Ощадбанка для предоставления банковского обслуживания жителям населенных пунктов прифронтовой зоны.

Специалисты банка предоставляют широкий спектр банковских и финансовых услуг, в частности, по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS- терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и др.



Теги: Донбасс, Ощадбанк, АТО, линия разграничения
 
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