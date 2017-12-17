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Архив - Донецкая область

В зону АТО едет "Ощадбанк": стали известны время и место

17.12.2017 21:55
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В зону АТО едет "Ощадбанк": стали известны время и место

Опубликован новый график работы мобильных подразделений "Ощадбанка" у линии соприкосновения в зоне АТО на Донетчине с 18 по 22 декабря.

График появился на странице Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в соцсети Фейсбук. Приводим его вашему вниманию.

Напомним, что мобильные банковские подразделения "Ощадбанка" с ноября 2015 года работаю на Донбассе, обслуживая жителей населенных пунктов прифронтовой зоны. Они предоставляют широкий спектр банковских и финансовых услуг: по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS- терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и др.



Теги: Донбасс, Ощадбанк, АТО, мобильный офис
 
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