Сегодня горел Лисичанск

14.01.2018 15:39

Сегодня, 14 января, в 08:17, в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на ул. Лесничего в Лисичанске (подконтрольная часть Луганщины).



Восемь спасателей, прибывших на двух пожарных автоцистернах, увидели, что горит мусор и вещи домашнего обихода в комнате на площади около 15 м. кВ.



В 8:52 пожар был локализован, в 10:20 - ликвидирован.



Погибших и травмированных обнаружено не было, выясняются причины и обстоятельства возникновения пожара (наиболее вероятная - неосторожное обращение с огнем при курении).