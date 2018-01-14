Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Сегодня горел Лисичанск

14.01.2018 15:39
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Сегодня горел Лисичанск

Сегодня, 14 января, в 08:17, в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на ул. Лесничего в Лисичанске (подконтрольная часть Луганщины).

Восемь спасателей, прибывших на двух пожарных автоцистернах, увидели, что горит мусор и вещи домашнего обихода в комнате на площади около 15 м. кВ.

В 8:52 пожар был локализован, в 10:20 - ликвидирован.

Погибших и травмированных обнаружено не было, выясняются причины и обстоятельства возникновения пожара (наиболее вероятная - неосторожное обращение с огнем при курении).



Теги: Донбасс, Лисичанск, пожар, спасатели
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх